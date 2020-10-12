Понедельник, 12 Октября 2020 17:43

АрмИнфо.Председателем Конституционного суда избран Арман Диланян. Об этом сообщил руководитель аппарата Конституционного суда Эдгар Казарян.

Отметим, что сегодня было созвано рабочее заседание Конституционного суда, обсуждался вопрос выбора главы КС. Арман Диланян сам выдвинул свою кандидатуру на данную должность. Также были выдвинуты кандидатуры Аревик Петросян и Ашота Хачатряна, которые заявили о самоотводе.

Отметим, что 15 сентября парламент Армении избрал троих судей КС. Эдгара Шатиряна, Ерванда Хундкаряна и Артура Вагаршяна. После чего начался процесс избрания главы и вице-председателя Конституционного суда. Однако, 25 сентября глава КС так и не был избран.