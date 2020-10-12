Понедельник, 12 Октября 2020 17:23

АрмИнфо. Турция подтвердила поддержку московским договоренностям о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Об этом 12 октября на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам двусторонних переговоров.

Отвечая на вопрос о возможности изменения формата МГ ОБСЕ и включении в нее Турции, глава МИД России напомнил, что и в последнем документе, в совместном заявлении, подчеркивается неизменность формата.

"Минская группа достаточно многочисленная группа стран, но она делегировала полномочия посредничества трем сопредседателям - РФ, США и Франции. Все заявления, звучащие в последние дни из мировых столиц, подтверждают приверженность мандату сопредседательства МГ ОБСЕ, чем мы собственно сейчас и занимаемся с нашими французскими и американскими партнерами", - сказал Лавров.

При этом российский министр добавил, что в Москве состоится встреча главы МИД Армении с посредниками. В этой связи он напомнил, что аналогичные встречи с главой МИД Азербайджана состоялись на прошлой неделе в Женеве.

"Поэтому, когда мы подчеркиваем неизменность переговорных процессов и форматов, но и приверженность дальнейшим усилиям по политическому урегулированию на основе тех принципов, которые были выработаны усилиями тех же сопредседателей", - сказал главный дипломат России.

При этом он подчеркнул, что и президент Азербайджана приветствовал достигнутые в Москве договоренности. Лавров также добавил, что связывался с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу "Информировал его о том, что мы рассчитываем на поддержку наших усилий и в воскресенье мы в очередной раз провели телефонный разговор, в ходе которого поддержка московского документа была подтверждена. Теперь, дело за малым, надо чтобы он заработал в реальной жизни", - подытожил Лавров.

В свою очередь Мнацаканян еще раз подчеркнул, что МГ ОБСЕ единственный эффективный переговорный формат и у Еревана нет сомнений в этом. Он еще раз подчеркнул, что переговорный процесс будет продолжен в этом формате. "Нет альтернативы переговорам. Если Азербайджан выбрал путь применения силы как метод добиваться выполнения своих условий или максималистских позиций, то мирного урегулирования не будет, и мира в регионе не будет. Это нами отвергалось, и будет отвергаться", - сказал Мнацаканян, еще раз указав на деструктивную роль Турции в ситуации.