Понедельник, 12 Октября 2020 17:07

АрмИнфо. Российская Федерация выступает за прекращение всех боевых действий в Карабахе. Об этом 12 октября по завершении встречи с премьер-министром РА Николом Пашиняном заявил посол РФ в РА Сергей Копыркин.

Напомним, что сегодня глава армянского правительства провел встречу с послами и главами международных организаций, аккредитованных в Армении, в ходе которой представил ситуацию в зоне карабахского конфликта.

Как отметил посол РФ, в ходе встречи Никол Пашинян проинформировал о складывающейся ситуации, дав свои оценки тому, что происходит. Он выразил благодарность сопредседателям Минской группы ОБСЕ, в частности, президенту РФ за те усилия, которые предпринимаются с целью прекращения огня. Дипломат подчеркнул, что необходимо добиться, чтобы режим прекращения действовал, так, как стороны договорились в Москве. С российской стороны делается все необходимое для того, чтобы этот режим действовал.

Сергей Копыркин указал на очень активные усилия российской дипломатии, лично президента РФ, для того, чтобы столкновения прекратились. По его словам, Российская Федерация находится в контакте со всеми сторонами.

<Позиция России состоит в том, чтобы прекратить боевые действия, чтобы не погибали люди, необходимо садиться за стол переговоров и вести субстантивные переговоры в том формате, который сейчас действует, то есть, под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ>, - отметил российский дипломат. Он добавил, что вопрос о вводе миротворцев в зону конфликта на встрече не обсуждался.