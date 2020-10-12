Понедельник, 12 Октября 2020 16:51

АрмИнфо. По инициативе президента компании <Ташир> Самвела Карапетяна благотворительный фонд <Ташир> выделил еще 3 миллиона долларов на реализацию гуманитарных и социальных программ в Армении.

<Мы оказывали, оказываем0 и будем оказывать всестороннюю помощь армянскому народу, особенно в эти трудные времена. Я верю, что со временем мы сможем создать все условия для мира и процветания на армянской земле>, - сказал Самвел Карапетян.

Отметим, что судьба армян Арцаха всегда находится в центре внимания благотворительного фонда <Ташир>. Одним из ярких примеров этого является беспрецедентный медицинский центр, построенный в Степанакерте в 2013 году, который имеет возможность предоставлять населению страны высокотехнологичные медицинские услуги мирового уровня.