Понедельник, 12 Октября 2020 16:46

АрмИнфо. Комиссия по вопросам военнопленных, заложников и без вести пропавших лиц Карабаха перешла к подготовке и готова реализовать гуманитарные шаги по обмену военнопленными и телами погибших, в случае строгого соблюдения азербайджанской стороной режима прекращения огня и стабильности ситуации на линии соприкосновения. Об этом говорится в заявлении комиссии, опубликованном на сайте Армии обороны Карабаха.

<С учетом объявленного 10 октября при посредничестве России прекращения огня в зоне карабахского конфликта для обмена

военнопленными, телами военнослужащих и гражданских лиц, Комиссия по вопросам военнопленных, заложников и без вести пропавших лиц Карабаха выражает свою готовность к реализации гуманитарных действий", - отмечается в заявлении.

В Комиссии подчеркнули, что Командование Армией обороны Карабаха приказало всем подразделениям прекратить военные действия с 12:00 10 октября 2020 года.

Отметим, однако, что, несмотря на то, что режим прекращения огня вступил в силу, азербайджанская сторона продолжила боевые действия.