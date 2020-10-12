Понедельник, 12 Октября 2020 16:44

АрмИнфо. Следственный комитет Армении расследует вопрос, связанный с участием террористов в войне против Арцаха. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Согласно источнику, руководство Азербайджана, нарушив нормы декларации Генассамблеи ООН <Об устранении угрозы международного терроризма> вовлек террористические группировки в войну против Арцаха. Таким образом, Азербайджан совершил преступные действия, направленные на уничтожение людей, зданий, инфраструктуры.

В период с 27 сентября по 12 октября ВС Азербайджана использовали минометные и ракетно-артиллерийские средства против 120 населенных пунктов Арцаха, в ходе чего скончалось 25 мирных жителей, и более 100 человек получили телесные повреждения.

Более того, СК считает, что Баку нарушил также Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей, обстреляв кладбища и памятники Арцаха. В ходе обстрелов пострадало 5800 единиц недвижимого имущества и 960 объектов инфраструктурного, общественного и производственного значения.

Также предварительное следствие установило, что ВС Азербайджана применяют против населения Арцаха запрещенное международными конвенциями вооружение.