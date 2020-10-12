Понедельник, 12 Октября 2020 16:42

АрмИнфо. На данный момент внутриполитическая повестка в Армении заморожена. Об этом 12 октября в беседе с журналистами после встречи с премьер-министром Армении заявил пресс-секретарь Республиканской партии Эдуард Шармазанов.

Он подчеркнул, что 13 партий выступили с заявлением о том, то внутриполитическая повестка в стране пока будет замороженной. <Сейчас исторической, и очень важный период для Армении. И внутриполитическая повестка отодвигается на задний план>,- подчеркнул Шармазанов.

Пресс-секретарь РПА также заметил, что сегодня премьер-министр пригласил представителей внепарламентских сил. <Мы в частности обсуждали вопросы, касающиеся ситуации в Арцахе и военных действий. Каждый из присутствующих выразил свое мнение. Наша позиция такова, что Арцах никогда не будет в составе Азербайджана. Что касается признания независимости Арцаха, то, мне кажется, что сделать это в такой момент, когда это усилит позиции Армении>,- заключил Шармазанов.