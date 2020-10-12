Понедельник, 12 Октября 2020 15:03

АрмИнфо. В ходе закрытой встречи с премьер-министром, в числе других вопросов, обсуждался и вопрос признания независимости Арцаха. Об этом 12 октября в беседе с журналистами заявил руководитель фракции <Просвещенная Армения> Эдмон Марукян.

<В ходе заседания я отметил, что если Армения признает независимость Арцаха и будет единственной страной признавшей независимость НКР, то это закроет двери для Минской группы ОБСЕ. Если мы сможем посредством дипломатической работы добиться признания независимости Арцаха одновременно с, например, одной из стран- сопредседателей Минской группы и другими странами, тогда это будет иметь смысл. В данный момент этот вопрос обсуждается. Это послание внешнему миру. Очень вероятно, что Франция и Россия признают Арцах в результате хорошей дипломатической работы. Я бы не сказал, что Арцах признают Соединенные Штаты, поскольку у них сейчас свои проблемы>, - сказал он.

Депутат также подчеркнул, что международное признание народа Арцаха является вопросом защиты его права на жизнь. <Когда произносится фраза <отделение ради спасения>, следует учитывать, что это произошло, теперь в оборот должна быть введена формула <признание ради спасения>, и это признание должно иметь гарантии. Другими словами, страна, которая признает, должна дать гарантии по защите этого признания. Простое признание на бумаге, в случае, когда вражеские войска движутся навстречу к нам, ничего не изменит. Признание должно быть с гарантиями защиты>, - подчеркнул Эдмон Марукян.