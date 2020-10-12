Понедельник, 12 Октября 2020 14:55

АрмИнфо. Через несколько дней после начала войны я попросил премьер-министра встретиться с Советом НС. Эта встреча состоялась вчера, через 14 дней после начала войны. Об этом сегодня, 12 октября, в беседе заявил руководитель фракции <Просвещенная Армения> Эдмон Марукян.

<Премьер-министр представил ситуацию, члены Совета Национального Собрания задали вопросы премьер-министру и министру иностранных дел. На эти вопросы были даны ответы. Война не может не беспокоить. Ситуация очень сложная, это война, и судьба нашего государства, всех нас, решается на поле боя>, - подчеркнул депутат.

Коснувшись встречи глав МИД Армении и Росссии Зограба Мнацаканяна и Сергея Лавров, Марукян отметил, что это заранее запланированная встреча. <Это просто еще одна возможность использовать существующие рычаги в Москве. Что касается прекращения огня, мы все знаем, что прекращения огня не было, и сейчас идут бои, война, идут жаркие бои под Гадрутом. Следовательно, сегодня и сейчас армянской дипломатии есть чем заняться. Мы должны сделать все для прекращения огня >, - заметил он. Депутат добавил, что все парламентские фракции используют все свои связи и рычаги. <<Сегодня в 4.30 состоится расширенное заседание ПАСЕ, на котором будет обсуждаться вопрос войны в Арцахе. Мы все аккредитованы, надеюсь, мы сможем выступить с 2-3 заявлениями. Ожидаются активное противостояние. Что касается других направлений, то ежедневно мы информируем руководителя каждой группы дружбы о происходящем. Недавно я отмечал, что единственный способ защитить право на жизнь народа Арцаха - это признать независимость Арцаха, и альтернативы этому нет >, - заключил Марукян.