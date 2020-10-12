Понедельник, 12 Октября 2020 14:54

АрмИнфо. <Все, как один, должны встать на ноги>, - с подобным призывом к народу обратился президент Республики Арцах Араик Арутюнян. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

Сообщив, что ситуация продолжает оставаться критической, президент рассказал об активных встречах с ополчением. По словам Арутюняна, в этом сражении присоединятся и участники первой Арцахской войны.

<На кону вопрос спасения Родины>, - подчеркнул президент, выразив благодарность народу за готовность и сплоченность в вопросе защиты родной земли.-