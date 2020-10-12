|Мнацаканян: Роль России в прекращении боевых действий в Карабахе остается крайне важной
|Эдмон Марукян: В ходе закрытой встречи с премьер-министром обсуждался также вопрос признания независимости Арцаха
|Глава ПА: Сегодня в ПАСЕ состоится заседание, на котором будет обсуждаться вопрос войны в Арцахе
|Президент Арцаха: <На кону вопрос спасения Родины>
|ЮНЕСКО выражает глубокую озабоченность в связи с нагорно-карабахским конфликтом
|Конституционный суд Армении созвал рабочее заседание, в повестке вопрос избрания главы КС
|Мнацаканян призвал не пытаться скинуть вину за несоблюдение режима прекращения огня на Армению и Арцах
|Лавров указал на неполное соблюдение московских договоренностей о прекращении огня в Нагорном Карабахе
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|В Ереване состоялась встреча Никола Пашиняна с представителями внепарламентских сил
|Тегеран призвал Ереван и Баку к сдержанности
|Папа римский призвал Армению и Азербайджан соблюдать соглашение о гуманитарном перемирии
|Посольство США в АР и МИД Британии призвали своих граждан воздержаться от поездок в Азербайджан из-за террористической угрозы
|Стартовал официальный визит главы МИД Армении в Москву
|Овааннисян: По тактической и оперативной необходимости Армия обороны осуществляет как отступление, так и контрнаступление
|Несколько армянских хакерских групп осуществили атаки на банковскую систему Азербайджана
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|The National: Сирийские наемники Турции в Нагорном Карабахе спрашивают: «Почему мы здесь?»
|Последние данные о потерях Азербайджана в боях: 514 единиц бронетехники, 4919 убитых
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|Фрэнк Паллоне: Молчание администрации Трампа недопустимо
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|Министр здравоохранения Армении обратился в ВОЗ с просьбой принять меры по пресечению гуманитарной катастрофы в Арцахе результате военной агрессии Азербайджана
|Bellingcat опровергает наличие бойцов ЧВК Вагнер на Южном Кавказе
|Прогноз: Турция прекратит войну против арцахцев под давлением
|ЕС призвал внешние силы воздержаться от действий, которые могут привести к новым жертвам в зоне карабахского конфликта
|Никол Пашинян: Мир должен признать право Арцаха на самоопределение
|С момента вступления в силу режима прекращения огня в Арцахе убиты не менее пяти мирных жителей
|Предприятия энергетического комплекса Армении для нужд Арцаха перечислили во Всеармянский фонд "Айастан" 610 млн драмов
|Противник вновь подвергают интенсивному обстрелу южный фланг карабахско- азербайджанской линии соприкосновения
|Минобороны Армении опровергло сообщения об обстреле санитарной машины ВС Азербайджана
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|The Jerusalem Post: Анкара играет в регионе как на пианино, где каждая клавиша - это новое военное вторжение или бомбардировка
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|Пашинян в беседе с Меркель подчеркнул важность применения права народов на самоопределение
|Хильда Дирухи Бурмаян пожертвовала 1 миллион долларов в поддержку Арцаха
|Ереван осудил провокационную политику Анкары на Южном Кавказе
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|«Еврейское сердце» подало срочный иск в Верховный суд Израиля с целью приостановки военного экспорта в Азербайджан
|Мария Захарова рассказала о национальных интересах России в ситуации с Карабахом
|Азербайджанская агрессия против Арцаха вновь продемонстрировала единство армянского народа на поле боя и в тылу
|АО Арцаха: Противник вновь нарушает гуманитарные договорённости о прекращении огня, атакую с южного фланга
|Премьер-министр провел встречу с членами Совета парламента
|Главы МИД России и Турции обсудили Карабах
|Из Лос-Анджелеса в Армению доставлено 20 тонн гуманитарного груза
|Национальное собрание Республики Арцах выступило с заявлением. В нем говорится:
|МО РА: Армия обороны Арцаха привержена достигнутому соглашению о гуманитарном прекращении огня
|Президент Арцаха: Военной агрессии Азербайджана нет оправдания
|В рамках телемарафона Armenia Aid Emergency Telethon было собрано $30.5 млн.
|Прогноз: Международные экономические санкции быстро парализуют Турцию
|МИД Арцаха заявил о необходимости создания механизма, исключающего возможность возобновления боевых действий
|Конгрессмен Брэд Шерман предложил применить санкции к руководству Азербайджана
|БПЛА Азербайджана наносят удары по инфраструктуре Арцаха под прикрытием F- 16
|За последние сутки уничтожены еще три беспилотника врага, две единицы бронетехники
|Омбудсмен Арцаха: Использование запрещенных видов вооружения против мирных жителей Нагорного Карабаха – серьезнейшее военное преступление
|Араик Арутюнян: Диверсионная вылазка в Гадрут со стороны Азербайджана не была случайностью
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АрмИнфо. <Все, как один, должны встать на ноги>, - с подобным призывом к народу обратился президент Республики Арцах Араик Арутюнян. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
Сообщив, что ситуация продолжает оставаться критической, президент рассказал об активных встречах с ополчением. По словам Арутюняна, в этом сражении присоединятся и участники первой Арцахской войны.
<На кону вопрос спасения Родины>, - подчеркнул президент, выразив благодарность народу за готовность и сплоченность в вопросе защиты родной земли.-
|Мнацаканян: Роль России в прекращении боевых действий в Карабахе остается крайне важной
|Эдмон Марукян: В ходе закрытой встречи с премьер-министром обсуждался также вопрос признания независимости Арцаха
|Глава ПА: Сегодня в ПАСЕ состоится заседание, на котором будет обсуждаться вопрос войны в Арцахе
|Президент Арцаха: <На кону вопрос спасения Родины>
|ЮНЕСКО выражает глубокую озабоченность в связи с нагорно-карабахским конфликтом
|Конституционный суд Армении созвал рабочее заседание, в повестке вопрос избрания главы КС
|Мнацаканян призвал не пытаться скинуть вину за несоблюдение режима прекращения огня на Армению и Арцах
|Лавров указал на неполное соблюдение московских договоренностей о прекращении огня в Нагорном Карабахе
|В Кремле прокомментировали данные о нарушении перемирия в Карабахе
|В Ереване состоялась встреча Никола Пашиняна с представителями внепарламентских сил
|Тегеран призвал Ереван и Баку к сдержанности
|Папа римский призвал Армению и Азербайджан соблюдать соглашение о гуманитарном перемирии
|Посольство США в АР и МИД Британии призвали своих граждан воздержаться от поездок в Азербайджан из-за террористической угрозы
|Стартовал официальный визит главы МИД Армении в Москву
|Овааннисян: По тактической и оперативной необходимости Армия обороны осуществляет как отступление, так и контрнаступление
|Несколько армянских хакерских групп осуществили атаки на банковскую систему Азербайджана
|Бабкен Тунян: Армянская делегация представила ОЧЭС ситуацию в Арцахе
|Посольство Армении в РФ сообщает о новых рейсах из Москвы в Ереван
|The National: Сирийские наемники Турции в Нагорном Карабахе спрашивают: «Почему мы здесь?»
|Последние данные о потерях Азербайджана в боях: 514 единиц бронетехники, 4919 убитых
|АО: В Гадрутском направлении продолжается операция по блокаде и уничтожению диверсантов
|Политолог: Говорить о перемирии рано. О субстантивных переговорах - тем более
|Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят конфликт в Нагорном Карабахе
|Фрэнк Паллоне: Молчание администрации Трампа недопустимо
|В Армении за день выявлено 370 новых случаев коронавируса
|Министр здравоохранения Армении обратился в ВОЗ с просьбой принять меры по пресечению гуманитарной катастрофы в Арцахе результате военной агрессии Азербайджана
|Bellingcat опровергает наличие бойцов ЧВК Вагнер на Южном Кавказе
|Прогноз: Турция прекратит войну против арцахцев под давлением
|ЕС призвал внешние силы воздержаться от действий, которые могут привести к новым жертвам в зоне карабахского конфликта
|Никол Пашинян: Мир должен признать право Арцаха на самоопределение
|С момента вступления в силу режима прекращения огня в Арцахе убиты не менее пяти мирных жителей
|Предприятия энергетического комплекса Армении для нужд Арцаха перечислили во Всеармянский фонд "Айастан" 610 млн драмов
|Противник вновь подвергают интенсивному обстрелу южный фланг карабахско- азербайджанской линии соприкосновения
|Минобороны Армении опровергло сообщения об обстреле санитарной машины ВС Азербайджана
|Команда врачей из Франции прибудет в Арцах
|The Jerusalem Post: Анкара играет в регионе как на пианино, где каждая клавиша - это новое военное вторжение или бомбардировка
|Арарат Мирзоян и Вячеслав Володин обсудили ситуацию в Арцахе
|Арцрун Ованнисян: ВС Азербайджана нарушили соглашение о прекращении огня
|Пашинян в беседе с Меркель подчеркнул важность применения права народов на самоопределение
|Хильда Дирухи Бурмаян пожертвовала 1 миллион долларов в поддержку Арцаха
|Ереван осудил провокационную политику Анкары на Южном Кавказе
|МИД РФ обнародовал повестку визита Мнацаканяна в Москву
|«Еврейское сердце» подало срочный иск в Верховный суд Израиля с целью приостановки военного экспорта в Азербайджан
|Мария Захарова рассказала о национальных интересах России в ситуации с Карабахом
|Азербайджанская агрессия против Арцаха вновь продемонстрировала единство армянского народа на поле боя и в тылу
|АО Арцаха: Противник вновь нарушает гуманитарные договорённости о прекращении огня, атакую с южного фланга
|Премьер-министр провел встречу с членами Совета парламента
|Главы МИД России и Турции обсудили Карабах
|Из Лос-Анджелеса в Армению доставлено 20 тонн гуманитарного груза
|Национальное собрание Республики Арцах выступило с заявлением. В нем говорится:
|МО РА: Армия обороны Арцаха привержена достигнутому соглашению о гуманитарном прекращении огня
|Президент Арцаха: Военной агрессии Азербайджана нет оправдания
|В рамках телемарафона Armenia Aid Emergency Telethon было собрано $30.5 млн.
|Прогноз: Международные экономические санкции быстро парализуют Турцию
|МИД Арцаха заявил о необходимости создания механизма, исключающего возможность возобновления боевых действий
|Конгрессмен Брэд Шерман предложил применить санкции к руководству Азербайджана
|БПЛА Азербайджана наносят удары по инфраструктуре Арцаха под прикрытием F- 16
|За последние сутки уничтожены еще три беспилотника врага, две единицы бронетехники
|Омбудсмен Арцаха: Использование запрещенных видов вооружения против мирных жителей Нагорного Карабаха – серьезнейшее военное преступление
|Араик Арутюнян: Диверсионная вылазка в Гадрут со стороны Азербайджана не была случайностью
|Читать больше
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