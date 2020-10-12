Понедельник, 12 Октября 2020 14:52

АрмИнфо.ЮНЕСКО выражает свою глубокую озабоченность с продолжающимся обострением насилия в зоне нагорно-карабахского конфликта, что приводит к росту жертв среди мирного населения и наносит ущерб гражданским инфраструктурам, в том числе школам, культурным и религиозным местам, а также угрожает безопасности журналистов. Об этом говорится в официальном сообщении организации.

<ЮНЕСКО призывает все стороны соблюдать требование международного гуманитарного права, в частности согласно подписанной в Гааге в 1954 году конвенции <О защите культурных ценностей во время военных действий>, что предусматривает предотвращение нанесения вреда культурному наследию любого вида. Конвенция включает в себя также обязательства резолюции 2222 (2015г.) Совета безопасности ООН о защите журналистов, работников средств массовой информации и связанного с ними персонала в условиях вооруженных конфликтов>, - отмечено в источнике. ЮНЕСКО также призывает все стороны воздержаться от любых нападений или нанесения вреда детям, учителям, образовательному коллективу или школам и обеспечить их право на образование на основе принципов <Декларации о безопасных школах>. Указанные документы, согласно источнику, ограничивают использование школ и университетов в военных целях и призывают усилить защиту образования от нападений, а также обеспечить непрерывность безопасного образования в ходе вооруженных столкновений.

<В рамках своих полномочий ЮНЕСКО выражает готовность предоставить необходимую помощь в выполнении этих обязательств>, - говорится в источнике. Напомним, что с первых дней развязанной Азербайджаном войны Министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян обратился с письмами в ЮНЕСКО с целью осудить обстрел учебных заведений, гражданских инфраструктур и культурного наследия, в частности, церкви Сурб Аменапркич Казанчецоц в Шуши. <"Мы призываем ЮНЕСКО и все другие соответствующие организации безотлагательно и безоговорочно осудить агрессию Азербайджана и нанесение ударов по объектам культурного наследия и другой культурной и гражданской инфраструктуре. Убеждены, что своевременные действия ЮНЕСКО и других ведущих мировых организаций позволят остановить дальнейшее разрушение памятников культуры и гражданской инфраструктуры в Арцахе>, - отмечается в письме