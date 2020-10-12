Понедельник, 12 Октября 2020 14:25

АрмИнфо. Сегодня, 12 октября 2020 года созвано рабочее заседание Конституционного суда. Об этом на своей

странице в Facebook сообщил руководитель аппарата Конституционного суда Эдгар Казарян.

Он отметил, что в повестке заседания вопрос избрания председателя и заместителя председателя Конституционного суда.

"Судья Конституционного суда Арман Диланян самовыдвинулся на должность председателя Конституционного суда. Выдвинутые ранее кандидаты Арик Петросян и Ашот Хачатрян заявили о самоотводе", - добавил Казарян.