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 Понедельник, 12 Октября 2020 14:25
Ани Мшецян

Конституционный суд Армении созвал рабочее заседание, в повестке вопрос избрания главы КС

Конституционный суд Армении созвал рабочее заседание, в повестке вопрос избрания главы КС

АрмИнфо. Сегодня, 12 октября 2020 года созвано рабочее заседание Конституционного суда. Об этом на своей

странице в Facebook сообщил руководитель аппарата Конституционного суда Эдгар Казарян.

Он отметил, что в повестке заседания вопрос избрания председателя и заместителя председателя Конституционного суда.

"Судья Конституционного суда Арман Диланян самовыдвинулся на должность председателя Конституционного суда. Выдвинутые ранее кандидаты Арик Петросян и Ашот Хачатрян  заявили о самоотводе", - добавил Казарян. 


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