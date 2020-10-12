Понедельник, 12 Октября 2020 14:20

АрмИнфо.Утверждения Азербайджана о том, что армянская сторона наносит ракетные удары по Гяндже, очевидная ложь, опровергнутая в том числе, и Минобороны Армении. Об этом в интервью Al Jazeera заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

Он напомнил, что в Москве удалось достигнуть важного заявления о прекращении огня в гуманитарных целях и начала работы в этом направлении. "Но спустя несколько часов, с утра субботы, Азербайджан продолжил военные действия на всех направлениях фронта, делаю упор на южный фланг. Самое ужасное, что они постоянно методично делали мишенью своих ударов мирные населенные пункты, города и села, гражданские инфраструктуры Арцаха. И все это продолжалось с утра до полудня. После 12 часов, когда должен был быть установлен режим прекращение огня, азербайджанская сторона продолжила эти действия. Это предумышленное нападение против всего того, чего мы пытались добиться с помощью прекращения огня", - отметил глава МИД Армении.

При этом он подчеркнул, что силы Армии обороны Арцаха полны решимости продолжить защиту собственной страны и народа от этого методичного целенаправленного нападения.

Мнацаканян еще раз подчеркнул, что именно ВС Азербайджана нарушили режим прекращение огня, и предложил журналистам телеканала отправиться в Степанакерт и другие населенные пункты Арцаха, чтобы зафиксировать, как эти поселки и села сравниваются с землей, увидеть где люди проводят вторую неделю - в подвалах, бомбоубежищах.

"Они делают то, что делали в 1990-е годы - этнические чистки, пытаются стереть людей с лица земли. Этого не будет. Силы обороны Арцаха и дальше будут решительно обороняться . И Армения всегда остается гарантом их безопасности", - отметил он.

Вместе с тем Мнацаканян призвал не пытаться скинуть вину за несоблюдение режима прекращения огня на Армению и Арцаха, которые привержены договоренностям о перемирии, напомнив о том, что высшее руководство НКР полностью поддержало эту гуманитарную инициативу. "Существует множество серьезных гуманитарных вопросов, требующих незамедлительного решения. Возвращение тел, возвращение пленных. В это вовлечен Международный комитет Красного Креста. В этом полностью заинтересованы армянские стороны - Арцах и Армения. И мы привержены режиму прекращения огня", - сказал глава армянского внешнеполитического ведомства.

Мнацаканян еще раз подчеркнул, что со вчерашнего утра и до поздней ночи Азербайджан обстреливал Степанакерт, несколько городов и сел, нанесен огромный ущерб гражданскому населению и инфраструктуре. "Они, по сути, не очень понимают, что такое режим прекращение огня. Прекращение огня не оставляет за собой права убивать мирных жителей или наносить удары по гражданским поселениям. Все то, очевидцами чего мы являемся, и что хотелось бы четко зафиксировать.

И это вновь выводи на первый план очень важный вопрос - вопрос внедрения механизмов доверия. Мы хотим прекращения огня, мы хотим, чтобы механизмы доверия на местах указывали на преступника, чтобы демонстрировали сторону, которая не привержена режиму прекращению огня. Мы долго об этом говорили, и я хотел бы еще раз подчеркнуть это", - подытожил главный дипломат Армении.