Понедельник, 12 Октября 2020 12:53

АрмИнфо. Папа римский Франциск Первый заявил о важности соглашения о прекращении огня в Арцахе. Об этом папа римский заявил во время воскресной молитвы в Ватикане, сообщает Asknews.

Согласно источку, Франциск Первый отметил, что достигнутое между Арменией и Азербайджаном гуманитарное соглашение о прекращении огня, является очень важным, так как оно может способствовать достижению долгосрочного мира.

<Данное соглашения, даже если оно является весьма хрупнким необходимо соблюдать. Хочу выразить свои соболезнования семьям и друзьям погибших>,- заметил папа римский, призвав помолиться за всех граждан, чья жизнь в опасности.

Также Франциск Первый выразил сожаления в связи с обстрелями и уничтожением населенных областей и регилиозных памятников, в частности, обстрел храма Сурб Казанчецоц в Шуши.