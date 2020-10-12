Понедельник, 12 Октября 2020 12:53

АрмИнфо. Посольство США в Азербайджане призвал своих граждан пересмотреть свои планы относительно путешествий в Азербайджан из-за террористической опасности и COVID-19.

Так, в публикации на официальном сайте американского диппредставительства, отмечается, что в Азербайджане третий уровень опасности по COVID-19.

"В Азербайджане есть риски, связанные с террористическими группировками, которые замышляют там возможные теракты. Террористы могут атаковать без предупреждения туристические места, транспортные узлы, гостиницы, рынки / торговые центры, учреждения местного самоуправления, клубы, рестораны, места поклонения, парки, крупные спортивные и культурные мероприятия, образовательные учреждения, аэропорты и другие объекты, а также общественные места.", - говорится в сообщении.

В посольстве США также призвали не посещать Нагорный Карабах, где продолжаются боевые действия и гибнут люди. "Периодическая стрельба и не регулярное использование артиллерийских систем, включая наземные мины и минометы, каждый год приводят к гибели людей и их ранениям. Избегайте дорог вблизи <линии соприкосновения> и дорог возле международной границы между Арменией и Азербайджаном. Правительство США не может оказывать экстренные услуги гражданам США в Нагорном Карабахе, поскольку правительственным служащим запрещено ездить туда", - отметили в посольстве.

С рекомендациями к своим гражданам не посещать Азербайджан выступила и Великобритания. "Рекомендуем гражданам воздержаться от любых

поездок в Азербайджан, кроме необходимых, из-за продолжающихся военных действий и в связи с глобальными рекомендациями по COVID-19. Рекомендуем гражданам страны не ездить в Нагорный Карабах и районы вокруг него, не посещать 5-километровую зону у линии соприкосновения и границе с Арменией", - говорится в сообщении МИД СК.

В МИД Британии особо не рекомендуют гражданам посещать Физули, Бейлаган, Агджабадинский, Ходжавендский, Агдамский, Барда, Тертерский, Евлакс, Мингечевир, Геранбой, Гянджа, Гейгель, Шемкир, Дашкесан, Кедабек, Агстафа, Самух, Товузский, Казахский районы. В ведомстве отметили, что в зоне карабахского конфликта продолжаются боевые действия и ситуация очень быстро меняется, в связи с чем, они рекомендуют гражданам воздержаться от поездок в Азербайджан.

В Британском внешнеполитическом ведомстве также предупредили граждан о террористической угрозе в Азербайджане