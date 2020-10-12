Понедельник, 12 Октября 2020 12:52

АрмИнфо.Стартовал официальный визит министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна в Москву. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян.

Как ранее сообщало АрмИнфо, повестка визита Мнацаканяна в Москву достаточно обширная. Мнацаканян в российской столице проведет переговоры с коллегой из России Сергеем Лавровым, а также встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ