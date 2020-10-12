Понедельник, 12 Октября 2020 12:52

АрмИнфо.По тактической и оперативной необходимости Армия обороны осуществляет как отступление, так и контрнаступление. Об этом на своей странице в Фейсбук написал представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, призвав не обращать внимания на сообщения противника о занятии населенных пунктов.

"Я несколько раз затрагивал вопрос о том, что обозначение четких позиций, рубежей, даже населенных пунктов на данном этапе войны не столь уместно. Идет тяжелая война, армянская армия ведет тяжелые бои против превосходящих ее в несколько раз турецко-азербайджанских сил, которых полностью поддерживает турецкая авиация, разведывательные и другие системы, большое количество наемников, террористов и частных военных организаций. Этим превосходящим силам армянская армия противостоит с большим успехом, с таким успехом, что даже мировые эксперты отмечают это. По тактической и оперативной необходимости Армия обороны осуществляет как отступление, так и контрнаступление. Доверимся нашей армии, мы, несомненно, #победим", - написал он.