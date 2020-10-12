Понедельник, 12 Октября 2020 12:51

АрмИнфо.Армянская делегация представила Парламентской ассамблее Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) сложившуюся в Арцахе ситуацию. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил депутат от блока <Мой шаг>, глава делегации Бабкен Тунян.

<ОЧЭС - это экономическая организация, но предпринимаются все новые попытки использовать ее в качестве политической платформы. Заседание было очень жарким, пытались отреагировать на наше заявление, но в итоге всем стало ясно, кто несет ответственность за эти события, и какова настоящая цель всего происходящего. <Мы пытались показать, что против армянской стороны сложился террористический союз>, - подчеркнул Тунян.

Он также напомнил, что генсек ОЧЭС - азербайджанец, он пытался запретить члену армянской делегации Ануш Беглоян зачитывать заранее подготовленное заявление о турецко-азербайджанской агрессии.