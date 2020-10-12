Понедельник, 12 Октября 2020 12:50

АрмИнфо.Посольство Армении в РФ сообщает о новых рейсах из Москвы в Ереван.

"Сообщаем, что рейс компании "Nord Star" из Москвы в Ереван (аэропорт "Домодедово"), запланированный на 12 октября (в 15:00), переносится на 13 октября (в 17:00). 14.10 - Москва - Ереван / "Домодедово", компания "Nord Star" (в 13:00); 16.10 - Москва - Ереван / "Домодедово", компания "Nord Star" (в 15:00); 18.10 - Москва - Ереван / "Домодедово", компания "Nord Star" (в 15:00); Информация и бронирование билетов по след. номерам: +7 (495) 739 93 33, +7 (495) 739- 95-55, +7(963)710-41-79 (Whatsap), 8(800)100-57-58.

Адреса продаж: аэропорт <Домодедово>, кассы 85 и 94, офис компании: Балаклавский пр.16, 2-й эт., вход со стороны ул. Старобалаклавская", - говорится в сообщении армянского посольства.