Понедельник, 12 Октября 2020 12:47

АрмИнфо. От северной Сирии до Ливии и Азербайджана Турция отправила тысячи боевиков по всему региону. Она отправила тысячи сирийских мужчин воевать за Азербайджан вскоре после того, как начались столкновения с отколовшимся регионом Нагорный Карабах. Об этом говорится в статье выходящей в Абу-Даби англоязычной ежедневной газете The National.

«Я разговариваю с вами сейчас из подземного бункера, откуда нам пришлось бежать», - сказал 24-летний Ибрагим в телефонном разговоре с The National ранее на этой неделе: «Военные самолеты сильно бьют по нам. Мы потеряли столько парней, я даже не мог сосчитать, сколько. Я не знаю, что мы здесь делаем. Даже деньги - не повод сниматься в этом фильме ужасов. Турки поставили нас в такое положение, что мы больше не можем отсюда сбежать».

Ибрагим, отец троих детей, сказал, что азербайджанские войска, с которыми должна была сражаться его группа ополченцев, «находятся в километрах от нас». Его группа воюет только при поддержке турецких дронов. По словам Ибрагима, они находятся вдали от дома подписавшись на деньги, но под шквалом ударов думают только о своих семьях в Сирии.

По свидетельству издания, местоположение Ибрагима, согласно WhatsApp, показало, что он находился прямо на линии фронта, к востоку от Карабаха, недалеко от азербайджанского села Ахмедалилар и недалеко от границы с Ираном. Это в 1300 километров от лагеря беженцев, в котором проживает его семья, недалеко от города Сармада на сирийско-турецкой границе.

Ибрагим является членом бригады Султана Мурада, в основном туркменской протурецкой сирийской вооруженной группировки. Он сказал, что три недели назад один из сотрудников полиции вербовал добровольцев для турецких операций в Азербайджане. «Многие из нас отказались после того, как увидели, что происходило во время интервенции Турции в Ливии», - сказал Ибрагим. «Но я думал, что смогу заработать деньги, чтобы вывести свою семью из этой ситуации до зимы».

Как и в случае с Азербайджаном, Турция заплатила тысячам сирийских наемников для поддержки боевиков Триполи в Ливии против базирующейся на востоке Ливийской национальной армии.

Ибрагиму предложили трехмесячный контракт и 8000 турецких лир (1300 долларов США) в месяц. Это было 24 сентября, за три дня до начала конфликта. По его словам, после регистрации он был доставлен через военный пограничный переход Килис в Газиантеп в Турции, а затем переброшен ив Баку коммерческим рейсом через Анкару.

По оценкам Ибрагима, в Карабахе на стороне Азербайджана и Турции воевали около 3000 сирийских наемников. «Они предоставили нам еду, военную форму и оборудование, такое как снайперские винтовки и противотанковые ракеты, но мы находимся под сильным обстрелом», - сказал он. - Только в пятницу мы потеряли шесть человек, 30 из нас были ранены, и их пришлось доставить в Баку».

В минувшие выходные стало известно еще о двух первых сирийских жертвах в конфликте. Оба бойца, зарегистрированные в дивизии Аль-Хамза, связанной с Сирийской национальной армией и родом из района Хомс, были убиты армянскими войсками, сказал Хамид, командир группы. Родственники организовали церемонии соболезнования в различных лагерях беженцев на севере Сирии, когда тела начали возвращаться.

По оценкам сирийского управления по правам человека, по меньшей мере 107 сирийских наемников были убиты и еще не менее 30 ранены.

В минувшую субботу был объявлен мертвым Мохаммед, молодой боец ​​из Маарет аль-Нуман. Его фотографиями в оливковой роще в более счастливые времена поделились с The National его близкие друзья.

Хамид утверждает, что с 18 сентября отправил около 15 своих людей в Нагорный Карабах. «Новобранцы собираются в оперативном центре Хавар Килис на границе с Турцией», - сказал он. «В основном они происходят из двух фракций сирийских оппозиционных вооруженных групп, бригады Султана Мурада и дивизии Аль-Хамза, но к ним присоединяется больше. Каждый день отправляется новая группа».

Хамид сказал, что недостатка в добровольцах нет. Несколько тысяч человек зарегистрированы турецкими властями. «Им сказали, что они будут охранять военные или стратегические объекты, такие как нефтяные месторождения, и что они будут служить в качестве промежуточных сил», - говорит он.

В прошлую пятницу 200 человек из «Джаиш аль-Ислам» отказались от участия в конфликте в Сирии в пользу борьбы с «армянами», но не получили разрешения от своих командиров, сообщил The National один из руководителей ополчения. Некоторые из сирийских группировок, связанных с Турцией, не хотели поддерживать эту новую военную операцию после событий в Ливии.

Несколько тысяч человек были отправлены Турцией в страну в начале года, чтобы сражаться на стороне Ливийского правительства национального согласия, что широко осуждалось международным сообществом. Но они получили лишь часть обещанных заманчивых бонусов и оказались брошенными на более опасные миссии, чем они соглашались.

Хамид сказал, что из 200 боевиков, с которыми он отправился в Ливию, вернулась только около половины. Остальные были убиты или серьезно ранены. Семьи все еще ждут обещанной Анкарой компенсации.

По словам Хамида, несмотря на опасность, вербовщикам не составляет труда убедить новых бойцов. Бедствия и бедность в сирийских лагерях беженцев заставляют многих попытать счастья.

«Есть много посредников, которые проводят вербовку, выбирая молодых людей в хорошей форме и с хорошим здоровьем», - сказал он. - Они едут в лагеря беженцев и вербуют гражданских и молодых людей, иногда несовершеннолетних».

Для многих мужчин в расцвете сил борьба за деньги стала редким выходом из Сирии, где возможности для жизни сокращаются из-за девятилетней войны.

29-летний Мохаммед, отец троих детей, приземлился в Баку 2 октября вместе с десятками других сирийских добровольцев. Он подписался на поездку в Ливию, но его командиры не вызвали его. Он не хотел упускать эту вторую возможность. «Когда мы вышли из самолета, нас доставили на линию фронта военными колоннами, - сказал Мохаммед.

«Вот, мы находимся на турецкой базе. Холодно, мы не понимаем языка, и офицеры дают нам доступ в Интернет только для того, чтобы мы могли уведомить наши семьи. «Но я счастлив путешествовать за границу».

Азербайджан отрицает использование иностранных наемников, обвиняя армян в распространении фейковых новостей. Турецкие государственные СМИ и проправительственные источники выдвинули аналогичные обвинения в адрес Армении, поделившись непроверенными кадрами, на которых изображены боевики, направляющиеся из Сирии, чтобы якобы сражаться вместе с армянскими силами.

Но они оказались патриотами-добровольцами армянского происхождения, приехавшими из Сирии и Ливана, чтобы защитить свою Родину и ее территорию. «Мы здесь, чтобы предотвратить новый геноцид, подобный тому, который турки совершили 100 лет назад против наших предков», - сказал Вардан, ливанский армянин, который готовился вылететь в Ереван. - Мы не позволим им повторить это».