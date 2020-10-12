Понедельник, 12 Октября 2020 11:58

АрмИнфо.Армия обороны Арцаха опровергает очередную дезинформацию противника.

"Азербайджанские СМИ распространяют информацию о том, что якобы по отступающим на Красный рынок подразделениям Армии обороны были нанесены артиллерийские удары, в результате которых есть серьезные потери. Азербайджанский агитпроп, по привычке, искажает реальность, пытаясь любой ценой доказать голословное заявление Алиева о взятии Гадрута под контроль.

Подразделения Армии обороны продолжают уверенно выполнять поставленные боевые задачи по всей протяженности фронта. Подразделения Армии обороны в то же время успешно пресекают попытки наступательных действий ВС Азербайджана, не соблюдающих режим гуманитарного перемирия. В Гадрутском направлении продолжается операция по блокаде и уничтожению проникшей диверсионно­разведывательной группы. Оперативная обстановка находится под полным контролем Армии обороны. Призываем наших соотечественников следить исключительно за официальными новостями", - говорится в сообщении ОА НКР.

В свою очередь пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян отмечает, что широкомасштабные боевые действия на Гадрутском участке продолжаются. "Сосредоточив большое количество сил в этом направлении, враг всячески пытается вторгнуться в город. Армия обороны ведет тяжелые бои за каждую пядь земли", - отметил Погосян.