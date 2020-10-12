Понедельник, 12 Октября 2020 11:54

АрмИнфо. Министры иностранных дел 27 стран - членов Евросоюза обсудят на плановом заседании 12 октября конфликт в Нагорном Карабахе, сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС.

По его словам, министры обсудят конфликт в Нагорном Карабахе с учетом встречи в Москве глав МИД Армении и Азербайджана, по итогам которой было заключено соглашение о прекращении огня в гуманитарных целях.

Он добавил, что главы МИД обсудят, как ЕС может способствовать урегулированию конфликта. По словам дипломата, конфликт в Карабахе в

целом станет одной из главных тем Совета ЕС. "Мы оценим ситуацию в целом", - добавил он.

Заседание Совета ЕС пройдет в Люксембурге - впервые после начала пандемии коронавируса. При этом журналисты на встречу глав МИД все еще не допускаются