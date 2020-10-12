Понедельник, 12 Октября 2020 11:54

АрмИнфо. Aмериканский конгрессмен Фрэнк Паллоне на своей странице в Twitter выразил надежду, что прекращение огня в Арцахе будет устойчивым. <Секретарь Помпео должен работать над достижением прочного дипломатического урегулирования в регионе. Молчание администрации Трампа по этому конфликту недопустимо>, - заявил конгрессмен демократ.

Отметим, что Паллоне - один из инициаторов представленной в Конгресс резолюции, осуждающей азербайджано-турецкую агрессию против Арцаха и Армении. В проекте резолюции говорится о неспровоцированной агрессии Азербайджана против Нагорного Карабаха и вмешательстве Турции. Авторы требуют от Азербайджана немедленно прекратить наступательные военные операции против Нагорного Карабаха и Армении, вернуться к соглашению о прекращении огня и подтвердить поддержку США усилий Минской группы ОБСЕ.