Понедельник, 12 Октября 2020 11:53

АрмИнфо.По данным на 11:00 12 октября, в Армении выявлено 370 новых случаев заражения коронавирусом, пять заболевших скончались. Об этом сообщил Единый информационный центр.

В общей сложности, в республике было подтверждено 56.821 случаев коронавируса, выздоровели 45.891 человека, скончались 1026, плюс шесть за минувшие сутки. Было зафиксировано также 306 случая смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. На данный момент фактическое лечение получают 9.598 пациентов.