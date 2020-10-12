Понедельник, 12 Октября 2020 11:51

АрмИнфо. Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян обратился в ВОЗ с просьбой принять меры по пресечению гуманитарной катастрофы в Арцахе результате военной агрессии Азербайджана.

<Призываем Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), которая является ведущей организацией, координирующей работы по борьбе с эпидемией COVID-19, предпринять соответствующие меры по пресечению гуманитарной катастрофы в Арцахе в результате военной агрессии Азербайджана и предотвращению обострения второй волны COVID-19>, - говорится в письме генеральному директору ВОЗ Тедросу Аданому Гебреисусу.

Министр подчеркнул, что в настоящее время мир является свидетелями гуманитарной катастрофы в Республике Арцах, когда гражданское население лишено элементарных медицинских услуг, напугано бомбардировками и ракетными обстрелами. Все мирные граждане, включая детей и пожилых, находится под постоянной угрозой потери жизни и здоровья. <Если эта массовая военная агрессия со стороны Азербайджана будет и дальше целиться в мирное население и инфраструктуры Нагорного Карабаха, то мировое здравоохранное сообщество не сможет защитить уязвимые группы населения от пагубных последствий коронавируса>, - подчеркнул в своем письме Арсен Торосян.

Агрессия Азербайджана происходит на фоне здравоохранительного кризиса, что препятствует усилиям национального, регионального и мирового реагирования на коронавирус и способствует распространению вируса.

Несмотря на постоянную бомбардировку гражданских инфраструктур, в том числе гуманитарных и экологических объектов, Торосян сообщил, что медицинский персонал выполняет свою миссию в борьбе за жизни и здоровье раненых, в том числе иностранных журналистов, которые получили серьезные увечья в результате преднамеренных нападений азербайджанских ВС. Выразив сожаление в связи с тем, что во время выполнения своих обязательств были смертельно ранены и несколько медработников, министр здравоохранения рассказал, что 11 октября, когда было объявлено перемирие, мишенью азербайджанских ВС стала машина скорой помощи, перевозящая раненных.

<Военное наступление, начатое Азербайджаном против гражданского населения Нагорного Карабаха и осуществляемое непосредственно при участии поддерживаемых Турцией иностранных боевиков-террористов, привело к самой разрушительной эскалации конфликта в регионе с 1990-х годов. Этот геноцидный турецко-азербайджанский альянс несет все больше разрушения параллельно с распространением COVID-19>, - написал он.