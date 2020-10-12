Понедельник, 12 Октября 2020 11:46

АрмИнфо. Bellingcat опровергает наличие бойцов ЧВК Вагнер на Южном Кавказе.

Так, согласно сообщению интернет-издания, поступившем в АрмИнфо, по мере разрастания конфликта в Нагорном Карабахе, появляется все больше достоверных сообщений об иностранных боевиках на поле боя.

"Соответственно, некоторые обозреватели задаются вопросом, проникли ли российские наемники на Южный Кавказ. В центре внимания естественно оказался ЧВК Вагнер, который уже проявил себя в нескольких зарубежных конфликтах", отмечает источник, при этом добавляя, что канал Telegram, связанный с Вагнером, намекнул, что его наемники сейчас находятся в Нагорном Карабахе.

"Но геолокация некоторых фотографий, опубликованных каналом, свидетельствует о том, что на самом деле они были сделаны не на Южном Кавказе, а в Сирии. Эти намеки, похоже, были обманом; нет никаких доказательств того, что Вагнер находится в Нагорном Карабахе", - отметили в Bellicgcat, добавив, что эта странная история напоминает о необходимости с осторожностью относиться к любым публикациям подобного характера, и действовать из принципа "предупрежден - значит вооружен".

Стоит отметить, что ранее ряд проазербайджанских СМИ, в ответ на многочисленные фактические доказательства участия исламистов в войне в Карабахе на стороне Азербайджана, растиражировали информацию о том, что бойцы ЧВК Вагнер находятся в Арцаха и воюют армянской стороне.

Bellingcat- интернет-издание, основанное 15 июля 2014 года британским гражданским журналистом и блогером Элиотом Хиггинсом. По словам создателей сайта, Bellingcat публикует результаты журналистских расследований о зонах военных действий, используя метод анализа данных из открытых источников. По состоянию на 2016 год Bellingcat финансировалось Google Media - подразделением Google, которое поддерживает журналистов.