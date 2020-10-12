Понедельник, 12 Октября 2020 10:35

АрмИнфо. ЕС приветствует достигнутое 10 октября соглашение о прекращении огня в гуманитарных целях между Арменией и Азербайджаном. Об этом говорится в заявлении Высокого представителя от имени Европейского союза, поступившем в АрмИнфо.

"ЕС настоятельно призывает стороны строго соблюдать это соглашение и призывает всех участников, включая внешние стороны, воздерживаться от любых действий, которые может привести к новым жертвам.

В этой связи мы с крайней озабоченностью отмечаем сообщения о продолжающихся военных действиях, в том числе против гражданских целей, а также жертв среди гражданского населения, и настоятельно призываем стороны обеспечить полное соблюдение соглашения на местах",

- отмечается в заявлении ЕС.

Вместе с тем, в Евросоюзе призвали стороны незамедлительно начать предметные переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, без предварительных условий и на основе согласованных принципов.

"ЕС продолжает содействовать деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ по поиску политического решения конфликта путем переговоров и будет продолжать прилагать усилия к установлению прочного мира в регионе", - говорится в заявлении.

Отметим, что несмотря на договоренности, достигнутые между главами МИД Армении и Азербайджана при посредничестве России об установлении режиме прекращения огня в гуманитарных целях, которые вступили в силу 10 октября в 12:00 по местному времени, противник продолжает провокации на разных участках передовой, в том числе нанося удары по гражданским населенным пунктам и инфраструктурам. Ночью противник вновь наносил удары по столице Арцаха Степанакерту. Омбудсмен Арцаха накануне сообщил, что с момента вступления в силу режима прекращения огня погибло как минимум 5 мирных жителей Арцаха.