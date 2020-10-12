Понедельник, 12 Октября 2020 10:21

АрмИнфо.В эти дни армяне всего мира демонстрируют силу единства. Это движение также следует сделать привлекательным для представителей других народов, которые выступают против насилия, коррупции, терроризма и стремятся к справедливости, свободе и победе любви. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, Арцах должен стать символом мировой справедливости. "Мир должен признать право Арцаха на самоопределение. Если этого не делают правительства и парламенты, это могут сделать народы, отдельные люди и организации", - написал глава армянского правительства.