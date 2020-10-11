Воскресенье, 11 Октября 2020 23:53

АрмИнфо. Информация об обстреле армянской стороной санитарной машины вооруженных сил Азербайджана с опознавательными знаками, - фальшивка. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Ранее МИД Азербайджана сообщил, что на территории населенного пункта Суговушан (Мадагиз) с армянской стороны якобы была обстреляна санитарная машина, собиравшая тела погибших солдат.

Еще накануне Ованнисян сообщил об инциденте, когда азербайджанским ВС позволили собрать трупы, но, к сожалению, эти действия обернулись военной провокацией со стороны Азербайджана. Официальный представитель МО РА отметил, что эти процедуры возможно реализовывать исключительно в присутствии и при участии представителей Международного комитета Красного Креста.

Сегодня же Ованнися заметил, что в условиях продолжающейся активности ВС Азербайджана и нарушения режима прекращения огня, реализовывать договоренности по обмену телами погибших и военнопленными пока не представляется возможным.