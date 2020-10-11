Воскресенье, 11 Октября 2020 23:22

АрмИнфо. Турецкий режим Реджепа Тайипа Эрдогана каждую неделю использует новый международный кризис, чтобы отвлечь население от экономических неудач внутри страны и поддержать мотивацию общественности посредством националистических и религиозных действий. Об этом пишет популярное израильское издание The Jerusalem Post.

Как пишет газета, Турция все больше угрожает Греции и другим членам ЕС и НАТО. Госсекретарь США Майк Помпео недавно посетил Грецию и Кипр, чтобы продемонстрировать поддержку этим странам. Он также «обеспокоен» агрессивным поведением Анкары.

В последние месяцы Турция нанесла удар по Помпео, пригрозила администрации Трампа и нанесла удар кандидату в президенты США Джо Байдену и спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Провокация Турции имеет большое значение для региона. Израиль стал ключевым союзником Кипра и Греции с новой газовой сделкой, которая должна включать трубопровод и энергетический форум. Тем временем военно-морские силы Египта и России проводят учения в Черном море, а Турция испытывает на Черном море систему С-400, которую она купила у России.

Турцию также обвинили в использовании системы С-400 для отслеживания F-16 из Греции, входящего в НАТО. Обвинение появилось на этой неделе, но касается инцидента в августе.

Аналитик New York Times Христиан Триберт утверждал, что Турция отправила в Азербайджан во время конфликта с Арменией в прошлом месяце F-16.

Если за всеми этими инцидентами трудно отследить, то это потому, что Анкара этого хочет. Он разжигает пожары от Армении до Ливии и до Синджара на севере Ирака, чтобы СМИ и местные жители «бегали» от одной истории к другой. Анкара играет в регионе как на пианино, где каждая клавиша - это новое военное вторжение или бомбардировка.

С 2016 года Турция перешла к процессу конфронтации со всеми своими соседями. Это контрастировало с прагматической политикой Ахмета Давутоглу, бывшего министра иностранных дел и премьер-министра при Эрдогане. У Турции когда-то не было проблем со своими соседями, и она хотела присоединиться к Европейскому Союзу.

В то время это была демократия, но теперь Турция сместила всех. Правящая партия AK изображает оппозиционную НРП как наносящую стране удар в спину. Турция является крупнейшим тюремщиком журналистов в мире: после попытки государственного переворота в 2016 году были произведены чистки более 150 тысяч государственных служащих.

В Турции почти нет критических СМИ, и страна напоминает однопартийное государство, все больше похожее на авторитарные режимы, где критика руководства не допускается.

Людей часто арестовывают за публикацию критики правительства в социальных сетях, и правящая партия Турции также вкладывает ресурсы в религиозное образование, чтобы в будущем создать более радикальное население для поддержки своих программ.

Высшее управление по делам религий Турции нанимает сотрудников, в то время как светские ученые вытесняются из других областей. По словам Ильхана Танира из Ахвала, у религиозной организации сейчас больше бюджета, чем у восьми других министерств.

Анкара начала свою новую политику, основанную на кризисах, в 2016 году со своего первого вторжения в Сирию и усиления войны против курдских диссидентов. В 2018 году она вторглась в мирный курдский регион Африн, что привело к бегству 160 тысяч курдов, а Анкара импортировала экстремистские исламистские ополчения для управления оккупированной зоной.

Затем Эрдоган приказал этим же ополченцам атаковать поддерживаемые США Сирийские демократические силы в ходе нового вторжения в октябре 2019 года возле Тель-Абьяда. После этого он взял ополченцев и отправил их в Ливию в январе, а теперь отправляет их сражаться от имени Азербайджана против Армении.

Политика Анкары, ориентированная на кризисы, теперь каждые две недели вступает в фазу нового военного кризиса. Незаконно отправив оружие в Ливию для участия в гражданской войне, угрожая Египту и ОАЭ и вызвав кризис с Францией, в июле она бомбила северный Ирак, а затем в августе начала угрожать Греции и Кипру в восточном Средиземноморье. Поскольку проблема Восточного Средиземноморья просочилась в середине сентября, Анкара нацелилась на новый кризис с Арменией.

Правительство приказало СМИ сообщить, что «террористы» работают с Арменией, выдумав новостной сюжет, который обычно предвещает турецкое вторжение, а затем призвало Азербайджан атаковать спорную территорию Нагорного Карабаха 27 сентября.

8 октября, на фоне поддерживаемых Турцией боев между Азербайджаном и Арменией, армия Азербайджана обстреляла историческую армянскую церковь в Шуше в Нагорном Карабахе, что является частью истории нападений Анкары на церкви и группы национальных меньшинств, такие как алевиты.

Обстрел армянской церкви непосредственно связан с политикой Анкары и ее решением в июле превратить историческую церковь Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть. Тогда турецкий президент заявил, что Анкара вскоре также «освободит Аль-Аксу».

Эрдоган отправил тысячи сирийских повстанческих наемников воевать в Азербайджане - циничный шаг, направленный на то, чтобы избавиться от них из северной Сирии, отвлечь их и использовать их, чтобы закрепиться в Нагорном Карабахе, чтобы Анкара могла продолжать провоцировать там кризисы в своих интересах.

У Анкары есть несколько целей, к которым она теперь может стремиться. 1 октября канцелярия президента Турции разместила в социальных сетях заявление, в котором утверждалось, что «Иерусалим - наш». Эта риторика является частью попытки правящей партии Турции повысить свою роль в израильско-палестинском вопросе.

Руководители Турции, уходящие корнями в «Братья-мусульмане», видят в ХАМАС союзника, а лидеры террористов ХАМАС дважды в этом году подвергались теплому приему со стороны Анкары, последний раз в конце августа. 22 сентября в Турции также состоялись переговоры ХАМАС-ФАТХ о примирении. Помпео осудил Анкару за это.

Анкара посчитала, что Вароша будет легким местом, чтобы спровоцировать новый кризис с Европейским Союзом и Кипром. Заброшенную пляжную зону, полную отелей и зданий, можно легко и незаконно открыть, и Анкара могла бы показать жителям северного Кипра, что она их поддерживает.

Спровоцировав новости о Вароше, цель Анкары - показать, что она не позволит никому встать на своем пути: F-16 могут лететь в Азербайджан или атаковать Армению; Турция может вторгнуться в Сирию, вывести американцев из Тель-Абьяда; преследовать французские военные корабли в море и использовать радар С-400 для отслеживания самолетов Греции - члена НАТО; угрожать Израилю, ОАЭ, Греции, сирийскому режиму; бомбить Ирак, и при этом Анкара не ожидает никаких последствий.

Недавние шаги Анкары вызвали недоумение в Иерусалиме. Министр обороны Бенни Ганц сказал, что Турция является дестабилизирующей силой в регионе, а израильская разведка и военные оценки за последний год изображают Анкару как растущую угрозу.

Однако между Израилем, ОАЭ, Египтом, Кипром, Грецией и другими странами, обеспокоенными действиями Турции, нет единого мнения о том, как противостоять действиям Анкары.

Растущее использование сирийских наемников, которых Турция превратила в иностранный легион, чтобы приносить в жертву в войнах, где она хочет участвовать, наносит ущерб Армении и Ливии.