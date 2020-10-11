Воскресенье, 11 Октября 2020 23:15

АрмИнфо. Сегодня вооруженные силы Азербайджана, нарушив соглашение о прекращении огня, начали наступательные операции на южном и северном направлениях. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Представитель МО Армении подчеркнул, что противник в ходе операции в частности, применил бронетехнику и ракетный огонь. Ованнисян подчеркнул, что на северном направлении противник был отброшен назад, потеряв две единицы в бронетехнике.

“На южном направлении продвижение азербайджанских ВС было пресечено. В течение дня был подбит один беспилотник. Однако в некоторых местах обстановка была относительно спокойной, интенсивного огня из крупнокалиберного оружия не велось, но режим прекращения огня не соблюдался в полной мере. Так что миссии Красного креста не удалось осуществить вывоз трупов и обмен пленными”,- подчеркнул представитель МО Армении.

Также Ованнисян сообщил, что турецкие военно-воздушные силы продолжают руководить действиями ВВС Азербайджана. “Беспилотники Азербайджана в сопровождении 6-ти истребителей F-16 осуществляют удары по инфраструктуре, коммуникации и Вооруженным силам Арцаха. Эти силы останавливает ПВО Армии обороны», - заявил Ованнисян, добавив, что вчера вечером были обстреляны Степанакерт, Шуши и другие населенные пункты.

По его словам, утверждения Азербайджана о том, что армянские силы нарушают режим прекращения огня, ложны и не соответствуют действительности. «Эти слухи официально опровергнуты, и Азербайджан снова пытается создать повод для провокаций для дальнейших действий», - заключил Арцрун Ованнисян.