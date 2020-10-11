Воскресенье, 11 Октября 2020 22:37

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе очередного телефонного разговора с канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель предоставил информацию о текущей ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, после объявленного 10 октября режима прекращения огня по гуманитарным соображениям.

Как сообщает пресс-службе правительства Армении, Пашинян выразил обеспокоенность в связи непрекращающимся ракетным обстрелом Степанакерта и нарушением соглашения о прекращении огня со стороны Вооруженных сил Азербайджана. В свою очередь, канцлер Германии выразила глубокую обеспокоенность в связи с напряженной ситуацией.

Премьер-министр Армении подчеркнул важность применения права народов на самоопределение со стороны Нагорного Карабаха.