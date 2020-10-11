Воскресенье, 11 Октября 2020 22:36

АрмИнфо.Армяне всего мира продолжают присоединяться к всеармянскому движению. Хильда Дирухи Бурмаян пожертвовала 1 миллион долларов в поддержку Арцаха. Об этом сообщает Всеармянский фонд «Айастан»

Как отмечается в сообщении, в эти годы г-жа Хильда продолжила дело своего покойного мужа Варужана Бурмаяна в качестве члена попечительского совета бразильского фонда «Армения» и в настоящее время является почетным президентом фонда.

«На протяжении многих лет г-жа Хильда поддерживала Армению и армянский народ, особенно в организации первой партии гуманитарной помощи из Бразилии соотечественникам, пострадавшим от землетрясения 1988 года.

На средства семьи Бурмаян в Бразилии построено новое посольство Республики Армения. Госпожа Бурмаян является почетным консулом Республики Армения в Сан-Паулу.

«Спасибо за вашу самоотдачу и неизменную поддержку»