Воскресенье, 11 Октября 2020 22:25

АрмИнфо. МИД Армении выступил с заявлением, в котором строго осудил провокационную политику Турции в регионе.

Так, в заявлении армянского внешнеполитического ведомства отмечается, что сегодня МИД Турции выступил с заявлением, содержащий ряд голословных обвинений в адрес Республики Армения.

«Очевидно, что Турция, при непосредственном участии которой, была подготовлена и продолжается военная агрессия Азербайджана против Арцаха, не отступает от своей позиции, направленной на дальнейшую дестабилизацию ситуации и срыв достигнутых договоренностей. Не ограничившись снабжением Азербайджана боевиками с Ближнего Востока, вооружением и специалистами, Турция принялась также за спонсирование информационной и политической кампании, развязанной азербайджанской стороной с целью срыва положений договоренностей относительно прекращения огня.

За всем этим явно стоит стремление Турции превратить весь наш регион вслед за другими соседними регионами в площадку для проявления своих экспансионистских стремлений. Мы строго осуждаем провокационную политику Турции в нашем регионе и подчеркиваем важность сотрудничества всех сил, заинтересованных в региональной стабильности», - отмечается в заявлении МИД Армении.

Ранее, МИД Турции распространил заявление, в котором обвинили Армению «в нарушении международного гуманитарного права», но и на этом не остановились, добавив, что мол «Ереван не понимает языка режима прекращения огня и призвали международное сообщество остановить беззаконии РА».