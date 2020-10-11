Воскресенье, 11 Октября 2020 21:56

АрмИнфо. Министр иностранных дел Республики Армения Зограб Мнацаканян 11-13 октября посетит Российскую Федерацию с официальным визитом. Как сообщает пресс-служба МИД России, в ходе переговоров планируется обсудить весь спектр вопросов двустороннего сотрудничества, внешнеполитического взаимодействия по линии ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, координации позиций в ООН, ОБСЕ, Совете Европы, ОЧЭС, других международных форумах.

Состоится предметный обмен мнениями по международной и региональной тематике. Будет рассмотрен ход реализации Плана консультаций между МИД России и Армении на 2020-2021 гг.

Одной из ключевых тем дискуссии станет обсуждение проблематики нагорно-карабахского урегулирования. В развитие договоренностей, достигнутых в Москве 9-10 октября 2020 г. на трехсторонней встрече министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении, продолжится диалог по деэскалации напряженности в зоне конфликта и созданию условий для возобновления субстантивного переговорного процесса, в том числе при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Визит станет логическим продолжением насыщенного российско-армянского политического диалога, ориентированного на дальнейшее развитие тесного сотрудничества наших стран в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях.

Между Москвой и Ереваном налажена эффективная внешнеполитическая координация по основным вопросам глобальной и региональной повестки дня, в рамках универсальных и специализированных международных организаций – ООН, ОБСЕ, ЧЭС, других многосторонних форумов. Отношения двух стран основываются на принципах, сформулированных в Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения от 29 августа 1997 г. и Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Республикой Армения, ориентированном в XXI век, от 26 сентября 2000 г. Между сторонами подписано около 200 договоров. Практическая реализация этих документов позволила придать двустороннему взаимодействию качественно новый характер, сделать его сбалансированным и ориентированным на перспективу.

Позитивную динамику развитию российско-армянского союзнического взаимодействия задает интенсивный диалог на высшем уровне.

2019 г. Президент Российской Федерации В.В.Путин и Премьер-министр Республики Армения Н.В.Пашинян встречались шесть раз (в Нур-Султане 29 мая, Санкт-Петербурге 6 июня и 20 декабря, Ереване 1 октября, Ашхабаде 11 октября и Бишкеке 28 ноября). 25 февраля, 1 апреля, 1 июня, 5 июля, 7 и 12 октября 2019 г., 6 апреля, 1 июня, 27 и 29 сентября, 2, 5 и 7 октября 2020 г. прошли их телефонные разговоры.

В 2019 г. состоялись четыре встречи Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.Медведева и Премьер-министра Республики Армения Н.В.Пашиняна (в Москве 25 января и 25 октября, в Ереване 30 апреля и Чолпон-Ате 9 августа). В 2020 г. – три встречи М.В.Мишустина с Н.В.Пашиняном (31 января в Алма-Ате, 17 июля в Минске и 9 октября в Ереване «на полях» заседаний Евразийского межправительственного совета) и три телефонных разговора (10, 16 и 28 марта с.г.).

Поддерживаются активные межведомственные контакты, что позволяет на обоюдовыгодной основе решать актуальные вопросы сотрудничества.

5 ноября 2019 г. Ереван посетил Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В.Володин для участия в выездных заседаниях Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ. 6 ноября 2019 г. в Гюмри состоялось 32-е заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным Собранием Российской Федерации и Национальным Собранием Республики Армения (сопредседатели – зам. Председателя Совета Федерации Ю.Л.Воробьев и вице-спикер Нацсобрания А.Р.Симонян). Прорабатываются сроки проведения 33-го заседания Комиссии.

Россия – ведущий внешнеэкономический партнер Армении с долей во внешней торговле свыше 26%. В республике действуют около 2,2 тыс. предприятий с российским участием (треть всех СП в стране). Объем капиталовложений в Армении – более 2,4 млрд долл. (45% совокупных инвестиций, 1-е место).

По итогам 2019 г. товарооборот между Россией и Арменией вырос на рекордные 26% – до 2,5 млрд долл. США (экспорт увеличился на 24,3%, составив 1,68 млрд, импорт – на 30,4%, или 0,83 млрд). В условиях коронавируса и общего спада мировой экономики России и Армении удалось избежать серьезного падения объемов торгового обмена. В январе-июле 2020 г. объем двустороннего товарооборота равнялся почти 1,2 млрд долл. США, что меньше показателя 2019 г. лишь на 0,7%.

Хозяйственные связи двух государств выступают одним из значимых факторов обеспечения благополучия населения республики. Ведущие российские корпорации (Газпром, Росатом, РЖД, РУСАЛ, Банк ВТБ и др.) создают в стране немало рабочих мест, являются крупными налогоплательщиками, передают современные технологии. Важным аспектом армянской экономики является приток трансфертов физических лиц (порядка 1 млрд долл. США в год).

Углубляется двустороннее взаимодействие по реализации цифровой повестки, включая разработку информационных технологий, развитие телекоммуникационной инфраструктуры, продвижение искусственного интеллекта.

Динамично развиваются отношения по линии регионов, в которые вовлечены около 70 субъектов Российской Федерации. Осуществляется межправительственная Программа межрегионального сотрудничества до 2021 г. 29 июня 2018 г. в Ереване успешно проведен Седьмой российско-армянский межрегиональный форум на актуальную тему «Цифровые инициативы России и Армении в рамках реализации цифровой повестки ЕАЭС». В повестке дня – проведение Восьмого российско-армянского межрегионального форума.

Важное направление – взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере. Осуществляется, с поправкой на коронавирус, реализация Программы сотрудничества между министерствами культуры на 2019-2021 гг. 2020 год объявлен в Армении Годом А.С.Грибоедова.

В армянском внешнеполитическом ведомстве также подтвердили факт визита Мнацаканяна в Москву, при этом указав на предусмотренные встречи с Лавровым и сопредседателями Минской группы ОБСЕ.