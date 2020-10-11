Воскресенье, 11 Октября 2020 21:09

АрмИнфо. Общественная организация "Еврейское сердце" подала срочной иск в Верховный суд Израиля против министра обороны Израиля Бени Ганца и руководителя отдела министерства Рахель Хэн с просьбой принять решение о приостановке военного экспорта в Азербайджан. Об этом сообщил на своей страничке в Фейсбук глава Международного общественного форума «Израиль-Армения» Александр Цинкер.

В иске отмечается, что необходимо принять решение о прекращении военного экспорта в Азербайджан в свете явных предупреждающих фактов о том, что в боевых действиях в Карабахе на стороне Азербайджана участвуют джихадистские силы и другие лица с целью совершить преступления против человечности.

В документе отмечается, что Союзник Азербайджана, Турция, еще до начала боевых действий в Нагорном Карабахе завербовала около 1400 сирийских наемников с целью отправки на фронт. Имеется достаточно свидетельств того, что одни и те же силы джихадистов участвовали в похищениях женщин, изнасилованиях и убийствах женщин и невинных детей в Сирии. Более того, по сообщениям СМИ, около 60 процентов оружия в течение последних двух недель в Азербайджан поступило из Израиля. Как результат его применения против мирного населения из Карабаха бегут женщины, дети и старики.

В письме Верховному суду Израиля его авторы напоминают зверства, которые Турция совершила в 1915 году, устроив Геноцид армян и уничтожив 1.5 млн человек. «Травма, которая до сих пор не зажила. Но в отличие от нашего Холокоста, Турция отказалась брать на себя ответственность за геноцид. Более того - она угрожает странам, которые посмеют осудить Геноцид армян экономическими и другими санкциями. Среди стран, которым угрожает опасность - Государство Израиль".

В последние годы отношения между Государством Израиль и Турцией ухудшились. И все же - Израиль по сей день не признает Геноцида армян, потому что она хочет пользоваться плодами военного экспорта в Азербайджан - союзника Турции. «По сей день из-за гнилостных интересов и отсутствия моральной основы мы отказываемся признавать геноцид армян в Турции», отмечается в письме, в котором содержится экскурс в историю Геноцида и реакция на это преступление против человечества известных мировых общественных деятелей, в том числе и евреев.

Авторы иска ссылаются в том числе и на принятый в 1950 году закон о преследовании нацистов и их пособников. Статья 7 Закона «Преступление против человечности» означает - одно из следующих деяний: убийство, истребление, порабощение, голод и изгнание гражданского населения и любые другие бесчеловечные деяния, совершенные в отношении гражданского населения, а также преследование по расовым, религиозным или политическим мотивам. «Военное преступление» означает - одно из этих действий: убийство гражданского населения оккупированной страны или внутри страны.

В конце письма председатель общественной организации "Еврейского сердца" Эли Йосеф, приводя строчки из Книги пророка Иезекииля «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное», «Ради наших детей и внуков» обратился в суд с просьбой издать постановление о прекращении всего военного экспорта в Азербайджан».