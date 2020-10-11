Воскресенье, 11 Октября 2020 19:47

АрмИнфо. Россия, отстаивая свои национальные интересы, крайне заинтересована в стабильной обстановке в Азербайджане и Армении. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

«Уникальность сегодняшней ситуации заключается в том, что при наличии собственных национальных интересов - они у нас есть, и мы их отстаиваем, в приоритетном плане для нас важна стабильность как Азербайджана, так и Армении, и их отношения для нас являются принципиально важными», - сказала она.

Захарова подчеркнула, что Россия не позволяет себе играть на чувствах народов других стран, никогда «не занимается пустой риторикой». По ее словам, России в случае с Азербайджаном и Арменией удалось достигнуть результата на основе дипломатических усилий. При этом дипломат отметила особую роль президента РФ Владимира Путина в организации переговоров между противоборствующими сторонами. «Нужно вспомнить очень важную вещь. Какую работу проделал лично президент нашей страны для того, чтобы приезд в нашу столицу министров иностранных дел Азербайджана и Армении стал возможным. Надо начинать, мне кажется, любой разговор о нагорно-карабахском урегулировании и о ситуации между двумя странами с понимания и напоминания о том, кто есть истинный друг, а кто не совсем», - добавила Захарова.

Официальный представитель МИД также выразила мнение, что в ходе переговоров министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ставил своей задачей не сблизить стороны, а выработать документ, который позволит начать путь к урегулированию конфликта. «Мне кажется, он не столько сближал. Сблизить позиции сторон, особенно в ходе горячей фазы конфликта, - это задача, которую ставит себе действительно опытный дипломат. У меня было ощущение, что задача стояла совершенно в другом - выработать документ, выработать отправную точку, чтобы начать этот очень тяжелый, но необходимый путь. Согласитесь, это разные вещи - сближать стороны или вырабатывать компромиссный документ. Он сконцентрировался на втором подходе, это мое ощущение внешне», - пояснила она, передает ТАСС.

«Я много видела переговоров. Я видела длительные переговоры с участием главы российского МИД, вы помните иранскую ядерную программу, сирийское урегулирование, про Украину я вообще не говорю, часами длившиеся марафоны, переходящие еще и на следующий день, чего только не было. У меня такое впечатление, что в этот раунд он (Лавров ) просто вложил всего себя, свой интеллект, свои способности переговорщика, свои человеческие качества. Просто по одной причине - для нас для всех эта тема особенная», - сказала Захарова. .

«Не в этом состоит суть нашей внешней политики и нашей внутренней, чтобы доказать отсутствие у них (Запада) морального права быть лидерами в правочеловеческой области, не в этом же состоит. Состоит задача в гармонизации международных отношений, в выстраивании такого базиса международных дел, который позволял бы сосуществовать странам с разными системами, с разным уровнем развития. Вот в этом состоит одна из задач нашей внешней политики и вообще целей нашего государства, которое присутствует на международной арене», - отметила официальный представитель МИД РФ.

Напомним, что в результате состоявшихся 9 октября в Москве по инициативе российской стороны консультаций Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня с 11:00 мск (12:00 по местному) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших. Однако, гуманитарное перемирие до сих пор не выполняются в полной мере, и периодически азербайджанская сторона предпринимаются провокации на разных участках фронта.