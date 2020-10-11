Воскресенье, 11 Октября 2020 19:43

АрмИнфо. Азербайджанская агрессия против Арцаха вновь продемонстрировала единство армянского народа на поле боя и в тылу перед лицом внешней угрозы. Министерство труда и социального развития Армении протянуло руку помощи соотечественникам, оказавшимся в безвыходном положении в связи с широкомасштабной военной агрессией Азербайджана, развязанной в отношении Арцаха.

Вот уже 14-ый день не стихают боевые действия в зоне нагорно-карабахского конфликта. И это несмотря на гуманитарное перемирие, достигнутое 10 октября. В развязанной агрессии противник вновь демонстрируют свою кровожадную и антигуманную сущность. Который день не стихают ракетные удары по населенным пунктам и гражданским инфраструктурам, которые наносят серьезный ущерб мирным жителям. В результате этих антигуманных действий уже несколько десятков мирных жителей погибли, сотни пострадали, еще больше людей осталось без крова над головой. Но, врагу и этого показалось мало и для того, чтобы хоть как-то потешить свое разыгравшееся самолюбие в связи с тем, что желаемого успеха в боевых действиях до сих пор нет, он решил вымести зло на армянских религиозных объектах, разбомбив Собор Святого Христа Всеспасителя (церковь Казанчецоц) в Шуше, где в этот момент молились люди.

Противник видимо, подобными действия пытается навести ужас на мирных жителей и сломить надёжный тыл, армянского воина, стоящего на защите Родины, семьи и очага.

Из-за продолжающегося вопиющего нарушения Азербайджаном, в том числе и международного гуманитарного права, многие жители Арцаха вынуждены часами на пролёт находиться в бомбоубежищах, а тем, кто лишились крова из-за систематических бомбежек, вынуждены искать временное пристанище до тех пор, пока не закончится война, и не начнется восстановление разрушенных домов.

Понимая всю сложность сложившейся ситуации и усугубившемся положении наших соотечественников в Арцахе, Минтруда и социального развития Армении создало социальный пункт с целью оказания содействия прибывшим гражданам и оказывая содействие в их временном размещении.

Как рассказал в беседе с корреспондентом АрмИнфо начальник управления всеобъемлющего анализа и мониторинга Минсоцтруда РА Айк Мурадян, координирующий деятельность созданной структуры, временный пункт работает уже четвертый день, и последние два дня наблюдается увеличение числа прибывающих. «Люди прибывают сюда с ожиданием получения пристанища. Здесь мы их регистрируем, и в течение нескольких часов им предлагаем вариант размещения. География предлагаемых вариантов большая – это может быть и Ереван, и разные области. Если они соглашаются, то незамедлительно нами доставляются уже по адресу», - отметил он, еще раз напомнив, что пункт работает при Минсоцтруда находится на полном государственном обеспечении.

Мурадян констатировал, что все затраты несет государство, с одним лишь исключением, если бывают вопросы связанные с питанием для тех, кто к примеру, прибыл ночью и вынужден находится в пункте до утра пока не решится вопрос с размещением. По его словам, есть благотворительные организации, которые отправляют обеды для этих людей, кто 5, 6 -10 часов находится тут.

«Мы предлагаем прибывшим те варианты, которые у нас есть в базе данных. Это и отели, хостелы, дома отдыхов, квартиры. Есть граждане, которые выразили готовность у себя принять наших соотечественников», - отметил Мурадян, при этом он еще раз подчеркнул, что государство полностью справляется с этой нагрузкой и в помощи со стороны не нуждается.

В момент беседы волонтеры как раз занимались размещением семьи, где была 90-летняя бабушка, у которой были проблемы с передвижением, поскольку она слома ногу во время переезда. Как рассказал Мурадян, они обеспечили бабушке необходимую медицинскую помощь, и сейчас она вместе с дочкой и внучкой отправятся в административный район Малация-Себастия, где их уже ждут.

И в сложившихся условиях вызывает восхищение и гордость та сплочённость, которая просыпается в армянском народе в момент угрозы. Зов крови просыпается в армянах во всех уголках мира, и каждый стойко борется на своем ему отведенном фронте. Кто-то проводит митинги днями на пролет перед турецкими и азербайджанскими посольствами, а также правительственными структурами, тем самым привлекая внимание международного сообществ на вопиющие бесчеловечные действия противника, кто-то отправляет свои последние деньги на помощь армии, а кто-то открывает двери своего дома для тех, чей дом не пощадил враг и война.

И до тех пор, пока каждый армянин, где бы он не был, в минуты горести, опасности и беды для Армении, оставляют в стороне все свои дела и заботы, рвется на помощь своей Родине и готов отдать за нее самое главное, что у него есть - жизнь, армянский народ не победим!