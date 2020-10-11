Воскресенье, 11 Октября 2020 18:10

АрмИнфо. 11 октября по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергей .Лаврова с министром иностранных дел Турции Мевлетом Чавушоглу.

Как сообщает пресс-служба российского МИД, в ходе беседы произошел обмен мнениями по ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, складывающейся по итогам трехсторонних переговоров в Москве 9-10 октября.

Отмечена необходимость неукоснительного выполнения всех положений совместного заявления министров иностранных дел Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения от 10 октября.

С российской стороны подтверждена готовность к продолжению активных посреднических усилий, направленных на достижение нагорно-карабахского урегулирования, с учетом положений Московского заявления.