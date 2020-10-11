Воскресенье, 11 Октября 2020 18:09

АрмИнфо. Из Лос-Анджелеса в Ереван доставлено 20 тонн гуманитарной помощи Всеармянского фонда «Айастан». Об на своей странице в Facebook написал представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, доставлены медикаменты и медицинские оборудования, передвижные системы электроснабжения. “Вместе мы сильны”, - написал он.