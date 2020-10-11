Воскресенье, 11 Октября 2020 17:38

АрмИнфо. Как известно, власти Баку, по явному указу Турции, 27 сентября инициировали очередную широкомасштабную агрессию против Республики Арцах, возобновив активные военные действия, в ходе которых при содействии Турции в регион проникли международные террористы и представители различных экстремистских группировок из Сирии, Ирака, Ливии и других регионов.

Этот, уже широко известный факт подтверждают не только авторитетные международные организации и СМИ, но и различные официальные лица ряда государств, в том числе России, Франции, Ирана, Сирии.

Очевидно, что международный терроризм, пользуясь недальновидной и краткосрочной политикой бакинских властей, после крупного поражения в Сирии, посредством властей Турции, пытается утвердиться в этом регионе и превратить его в новый террористический центр, что является прямой угрозой безопасности и территориальной целостности не только Арцаха, но и непосредственно прилегающих государств - Армении, России, Ирана, создавая новые зоны нестабильности в регионе. Власти Турции и Баку, увлеченные одержимостью уничтожить Арцах любой ценой, не осознают, что если привлечение террористов в этот регион, покровительство, содействие созданию с их стороны соответствующих опорных пунктов и создание соответствующих условий для развертывания деятельности, в краткосрочной перспективе угрожают Арцаху, то в долгосрочной перспективе это глобальная угроза и региональным государствам, и международной безопасности, и самому мирному населению Азербайджана.

Национальное Собрание Республики Арцах, подчеркивая важность регионального мира, безопасности, выгодного сотрудничества и борьбы между государствами региона с международным терроризмом, призывает власти Армении, России и Ирана: 1. Осудить использование Азербайджаном международных террористических группировок и их представителей в военной агрессии против Арцаха 2. Создать совместный антитеррористический координационный центр для выявления и разработки совместных планов по нейтрализации проникших в этот регион международных террористов, пунктов их размещения и соответствующих военных баз 3. Создать совместную антитеррористическую коалицию для оперативной и эффективной физической нейтрализации проникших в этот регион террористов и их группировок.