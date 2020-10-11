Воскресенье, 11 Октября 2020 17:37

АрмИнфо. 10 и 11 октября Азербайджан продолжал наносить ракетно-артиллерийские удары по мирным населенным пунктам Арцаха, целясь в гражданскую инфраструктуру и мирных жителей. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.

Она отметила, что Армия обороны Арцаха привержена достигнутому соглашению о гуманитарном прекращении огня, однако если Азербайджан

продолжит нарушать режим гуманитарного прекращения огня и начнет наступательные операции, ответ Армии обороны Арцаха будет непропорционально жестким