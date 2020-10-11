Воскресенье, 11 Октября 2020 13:16

АрмИнфо.Действиями турецких беспилотных летательных аппаратов в составе вооруженных сил Азербайджана руководят пункты управления ВВС Турции. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, азербайджанские БПЛА в сопровождении шести самолетов F-16 наносят удары по инфраструктуре и местным жителям Арцаха.