Воскресенье, 11 Октября 2020 12:48

АрмИнфо.Защитник прав человека Арцаха Артак Белгарян опубликовал доклад о варварских действиях Азербайджана в отношении населения НКР.

Доклад охватывает события с 27 сентября по 9 октября. В докладе, в частности отмечается, что до 9 октября было убито 20 мирных жителей, в том числе маленькая девочка, 7 женщин и 12 мужчин. Ребенок, 5 женщин и 4 мужчин были убиты во дворе своего дома в Степанакерте, остальные граждане находились в других населенных пунктах.

Еще 101 человек получили ранения, у 81 человека они серьезные, из них 38 были ранены при разрыве снарядов, 6 при перемещении в безопасное место, 11 на рабочем месте, 26 в общественных местах», - подчеркивается в докладе.

С 27 сентября ВС Азербайджана обстреляли более 120 населенных пунктов нанося ущерб гражданской инфраструктуре Арцаха и частному имуществу граждан. Согласно предварительным данным повреждено более 5800 объектов частной недвижимости, около 960 инфраструктурных, общественных и производственных объектов.

Артак Бегларян также подчеркнул, что для уничтожения мирного населения было зафиксировано применение со стороны ВС Азербайджана запрещенных видов оружия. Использовались тяжелые и широкого радиуса поражения артиллерийские и авиационные средства, снаряды, часть из которых имеет кассетный характер.

Азербайджан намеренно наносил эти удары и их можно квалифицировать никак иначе как серьезнейшим военным преступлением