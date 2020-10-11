Воскресенье, 11 Октября 2020 12:14

АрмИнфо.Президент Арцаха Араик Арутюнян заявил, что Израиль, который поставлял наступательное оружие Азербайджану, ответственен за геноцид в НКР. Об этом Арутюнян сказал на пресс-конференции 11 октября.

Он подчеркнул, что еще в 2016 году во время апрельской четырехдневной войны руководство Израиля было осведомлено о том, что Баку намерено использовать это ударное оружие не в целях защиты, а для нападения.

<Однако, несмотря на это в войне были задействованы специалисты из Израиля, и если сейчас руководство этой страны заявит, что не осведомлено об этом, то такие завления могут вызвать лишь насмешку. Ну естественно, что они знали обо всем, и сейчас они продолжают продавать Азербайджану ударное вооружение, активно применяемое для разрушения сел и городов, убийства безвинных людей>,- подчеркнул президент Арцаха.

Арутюнян особо подчеркнул, что именно представители народа Израиля, народа, который и сам пережил Геноцид (Холокост), допустил еще один Геноцид в Арцахе. <К сожалению, сейчас миром правят деньги. И все действия Израиля доказывают, что его руководство готово проигнорировать человеческие ценности ради денег>,- заключил Арутюнян.

Между тем, как сообщает МО РА, сегодня в Азербайджан из Израиля осуществляются поставки новых партий боевых ударных беспилотников под видом гуманитарного груза.