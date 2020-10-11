Воскресенье, 11 Октября 2020 12:03

АрмИнфо. По данным на 11:00 11 октября, в Армении выявлено 715 новых случаев заражения коронавирусом, пять заболевших скончались. Об этом сообщил Единый информационный центр.

В общей сложности, в республике было подтверждено 56.415 случаев коронавируса, выздоровели 45.824 человека, скончались 1020, плюс четыре за минувшие сутки. Было зафиксировано также 303 случая смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. На данный момент фактическое лечение получают 9.304 пациентов.