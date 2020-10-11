Воскресенье, 11 Октября 2020 11:56

АрмИнфо. Под видом гуманитарных грузов из Турции и Израиля в Азербайджан доставляются ударные БПЛА. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

“Под видом гуманитарных грузов из Турции и Израиля в Азербайджан доставляются ударные БПЛА. Но мы все равно победим”, - отметил он.