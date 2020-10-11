|Национальное собрание Республики Арцах выступило с заявлением. В нем говорится:
|МО РА: Армия обороны Арцаха привержена достигнутому соглашению о гуманитарном прекращении огня
|Президент Арцаха: Военной агрессии Азербайджана нет оправдания
|В рамках телемарафона Armenia Aid Emergency Telethon было собрано $30.5 млн.
|Прогноз: Международные экономические санкции быстро парализуют Турцию
|МИД Арцаха заявил о необходимости создания механизма, исключающего возможность возобновления боевых действий
|Конгрессмен Брэд Шерман предложил применить санкции к руководству Азербайджана
|БПЛА Азербайджана наносят удары по инфраструктуре Арцаха под прикрытием F- 16
|За последние сутки уничтожены еще три беспилотника врага, две единицы бронетехники
|Омбудсмен Арцаха: Использование запрещенных видов вооружения против мирных жителей Нагорного Карабаха – серьезнейшее военное преступление
|Араик Арутюнян: Диверсионная вылазка в Гадрут со стороны Азербайджана не была случайностью
|Президент Арцаха: Руководство Израиля также ответственно за геноцид в НКР
|В Армении за день выявлено 715 новых случаев коронавируса
|МО РА: Под видом гуманитарных грузов из Турции и Израиля в Азербайджан доставляются ударные БПЛА
|Араик Арутюнян поблагодарил Владимира Путина за оказание содействия в установлении перемирия в Арцахе
|Прогноз: Следующие мишени Анкары – Иран, Россия и Центральная Азия
|Президент Нагорного Карабаха: Арцах не будет частью Азербайджана
|Заявление МИД РА относительно действий Азербайджана на нагорно-карабахской линии соприкосновения
|Ереван и Баку подтвердил Москве приверженность выполнения достигнутого режима прекращения огня
|Минские посредники требуют у сторон карабахского конфликта гарантий безопасности и МТО для обмена телами и задержанными
|Арцрун Ованнисян: Армия обороны Карабаха будет разрешать врагу забирать трупы только в присутствии сотрудников МККК
|Никол Пашинян: Армения готова к компромиссу
|Генсек ОДКБ убежден: Азербайджан не нанесет удара по Армении
|Бюро АРФД призывает продолжить акции протеста и политико-правовые работы по всему миру
|Платошкин: Армяне сейчас в Карабахе уничтожают тех самых бандитов, которые ранее убивали в Сирии наших солдат и офицеров.
|Главный виновник происходящего в Карабахе приветствовал прекращение огня
|Азербайджан заявил о прекращении огня
|Министр обороны и глава делегации МККК в Армении обсудили режим гуманитарного перемирия в Арцахе
|Компания «Электрические сети Армении» направила 200 млн. драмов на счет Всеармянского фонда Айастан
|Бабкен Тунян: Азербайджан нарушил режим прекращения огня всего через 5 минут после его установления
|Германия призывает соблюдать согласованный режим прекращения огня
|Аналитик: Стратегия Турции Южным Кавказом не заканчивается
|Араик Арутюнян: "Ситуация в Гадруте на данный момент полностью находится под контролем Армии обороны"
|Степанакерт сегодня не питает больших надежд по дипломатическим усилиям в Карабахе
|Глава аппарата премьер-министра призвал не подаваться провокациям по поводу армяно-грузинского сотрудничества
|МИД Арцаха: Сегодняшнее вероломное нападение Баку - доказательство использования переговоров в качестве ширмы для военных действий
|В Тбилиси отреагировали на московские договоренности по Карабаху
|Греция приветствует соглашение, достигнутое между Арменией и Азербайджаном о прекращении огня
|Президент Армении: Надеюсь, режим прекращения огня станет началом перемирия
|Коммандос: Алиев готов завершить войну. Не готов Эрдоган
|Ереван работает по всем дипканалам для реализации соглашения о прекращении огня в Карабахе в гуманитарных целях
|Алиев ни на шаг не отступает от своей воинствующей риторики
|АО Арцаха уже три часа осуществляют операцию по окружению и уничтожению диверсионной группы ВС Азербайджана в Гадруте
|Путин и Рухани обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Действующий председатель ОБСЕ поприветствовал соглашение о прекращении огня
|Сергей Лавров обсудил с Мевлютом Чавушоглу ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.
|Алиев заверяет: Еще не время для миротворцев в Карабахе
|МИД Франции приветствует гуманитарное перемирие по Нагорному Карабаху и призывает стороны соблюдать режим прекращения огня
|Иран приветствует соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе
|Кэрри Кавано надеется: На следующей неделе в Москве начнутся "более оживленные" переговоры по Карабаху
|Анкара решила за Баку: Мира в Карабахе не будет
|Армен Саркисян: Говоря об "освобождении" территорий, руководство Азербайджана подразумевает этническую чистку армян Арцаха
|Противник продолжает игнорировать договоренность о прекращении огня: Бои продолжаются
|В Минобороны Армении создали рабочий комитет для оперативного реагирования на волнующие граждан вопросы
|МО РА: Противник нарушил объявленный ранее режим прекращения огня
|Степанян: Подразделениям Армии обороны Арцаха дан приказ о прекращении огня
|Минобороны РА: Азербайджанские ВС перешли к воздушному нападению
|МЧС: Температура воздуха в Армении постепенно повысится до +27 градусов
|В Армении за день выявлено 649 новых случаев коронавируса
|АО Арцаха опубликовала имена воинов, сложивших голову за Родину
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АрмИнфо. Под видом гуманитарных грузов из Турции и Израиля в Азербайджан доставляются ударные БПЛА. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.
“Под видом гуманитарных грузов из Турции и Израиля в Азербайджан доставляются ударные БПЛА. Но мы все равно победим”, - отметил он.
|Национальное собрание Республики Арцах выступило с заявлением. В нем говорится:
|МО РА: Армия обороны Арцаха привержена достигнутому соглашению о гуманитарном прекращении огня
|Президент Арцаха: Военной агрессии Азербайджана нет оправдания
|В рамках телемарафона Armenia Aid Emergency Telethon было собрано $30.5 млн.
|Прогноз: Международные экономические санкции быстро парализуют Турцию
|МИД Арцаха заявил о необходимости создания механизма, исключающего возможность возобновления боевых действий
|Конгрессмен Брэд Шерман предложил применить санкции к руководству Азербайджана
|БПЛА Азербайджана наносят удары по инфраструктуре Арцаха под прикрытием F- 16
|За последние сутки уничтожены еще три беспилотника врага, две единицы бронетехники
|Омбудсмен Арцаха: Использование запрещенных видов вооружения против мирных жителей Нагорного Карабаха – серьезнейшее военное преступление
|Араик Арутюнян: Диверсионная вылазка в Гадрут со стороны Азербайджана не была случайностью
|Президент Арцаха: Руководство Израиля также ответственно за геноцид в НКР
|В Армении за день выявлено 715 новых случаев коронавируса
|МО РА: Под видом гуманитарных грузов из Турции и Израиля в Азербайджан доставляются ударные БПЛА
|Араик Арутюнян поблагодарил Владимира Путина за оказание содействия в установлении перемирия в Арцахе
|Прогноз: Следующие мишени Анкары – Иран, Россия и Центральная Азия
|Президент Нагорного Карабаха: Арцах не будет частью Азербайджана
|Заявление МИД РА относительно действий Азербайджана на нагорно-карабахской линии соприкосновения
|Ереван и Баку подтвердил Москве приверженность выполнения достигнутого режима прекращения огня
|Минские посредники требуют у сторон карабахского конфликта гарантий безопасности и МТО для обмена телами и задержанными
|Арцрун Ованнисян: Армия обороны Карабаха будет разрешать врагу забирать трупы только в присутствии сотрудников МККК
|Никол Пашинян: Армения готова к компромиссу
|Генсек ОДКБ убежден: Азербайджан не нанесет удара по Армении
|Бюро АРФД призывает продолжить акции протеста и политико-правовые работы по всему миру
|Платошкин: Армяне сейчас в Карабахе уничтожают тех самых бандитов, которые ранее убивали в Сирии наших солдат и офицеров.
|Главный виновник происходящего в Карабахе приветствовал прекращение огня
|Азербайджан заявил о прекращении огня
|Министр обороны и глава делегации МККК в Армении обсудили режим гуманитарного перемирия в Арцахе
|Компания «Электрические сети Армении» направила 200 млн. драмов на счет Всеармянского фонда Айастан
|Бабкен Тунян: Азербайджан нарушил режим прекращения огня всего через 5 минут после его установления
|Германия призывает соблюдать согласованный режим прекращения огня
|Аналитик: Стратегия Турции Южным Кавказом не заканчивается
|Араик Арутюнян: "Ситуация в Гадруте на данный момент полностью находится под контролем Армии обороны"
|Степанакерт сегодня не питает больших надежд по дипломатическим усилиям в Карабахе
|Глава аппарата премьер-министра призвал не подаваться провокациям по поводу армяно-грузинского сотрудничества
|МИД Арцаха: Сегодняшнее вероломное нападение Баку - доказательство использования переговоров в качестве ширмы для военных действий
|В Тбилиси отреагировали на московские договоренности по Карабаху
|Греция приветствует соглашение, достигнутое между Арменией и Азербайджаном о прекращении огня
|Президент Армении: Надеюсь, режим прекращения огня станет началом перемирия
|Коммандос: Алиев готов завершить войну. Не готов Эрдоган
|Ереван работает по всем дипканалам для реализации соглашения о прекращении огня в Карабахе в гуманитарных целях
|Алиев ни на шаг не отступает от своей воинствующей риторики
|АО Арцаха уже три часа осуществляют операцию по окружению и уничтожению диверсионной группы ВС Азербайджана в Гадруте
|Путин и Рухани обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Действующий председатель ОБСЕ поприветствовал соглашение о прекращении огня
|Сергей Лавров обсудил с Мевлютом Чавушоглу ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.
|Алиев заверяет: Еще не время для миротворцев в Карабахе
|МИД Франции приветствует гуманитарное перемирие по Нагорному Карабаху и призывает стороны соблюдать режим прекращения огня
|Иран приветствует соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе
|Кэрри Кавано надеется: На следующей неделе в Москве начнутся "более оживленные" переговоры по Карабаху
|Анкара решила за Баку: Мира в Карабахе не будет
|Армен Саркисян: Говоря об "освобождении" территорий, руководство Азербайджана подразумевает этническую чистку армян Арцаха
|Противник продолжает игнорировать договоренность о прекращении огня: Бои продолжаются
|В Минобороны Армении создали рабочий комитет для оперативного реагирования на волнующие граждан вопросы
|МО РА: Противник нарушил объявленный ранее режим прекращения огня
|Степанян: Подразделениям Армии обороны Арцаха дан приказ о прекращении огня
|Минобороны РА: Азербайджанские ВС перешли к воздушному нападению
|МЧС: Температура воздуха в Армении постепенно повысится до +27 градусов
|В Армении за день выявлено 649 новых случаев коронавируса
|АО Арцаха опубликовала имена воинов, сложивших голову за Родину
|Читать больше
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