Воскресенье, 11 Октября 2020 11:16

АрмИнфо. МИД Армении выступило с заявлением относительно действий Азербайджана на нагорно-карабахской линии соприкосновения

В заявлении говорится:

«В соответствии с призывом президента России Владимира Путина, 9 октября в Москве, по итогам консультаций между министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном, министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, было принято совместное заявление. В этом заявлении стороны подтвердили свою приверженность прекращению огня с 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими лицами, телами погибших при посредничестве Международного Комитета Красного Креста и в соответствии с критериями последнего.

Однако, нарушая взятые на себя обязательства, Азербайджан продолжил боевые действия на различных участках фронта. Были нанесены удары по населенным пунктам Сюникской области Республики Армения.

Провокационные действия азербайджанской армии сопровождаются политическими заявлениями, которые не могут быть истолкованы иначе, как попытка Азербайджана саботировать соглашение о прекращении огня.

С целью скрыть или, возможно, оправдать этот свой метод действий, азербайджанская сторона предприняла попытку распространения дезинформации, озвучив ложные обвинения в том, что вооруженные силы Республики Армения держат под огнем гражданские населенные пункты и линию фронта.

Решительно осуждаем шаги Азербайджана, направленные на срыв достигнутого соглашения о прекращения огня, и предупреждаем, что всю ответственность за последствия сложившейся ситуации несет руководство Азербайджана, действующее под патронажем Турции».

Отметим, что в свою очередь глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в своем Твиттере в связи с нанесением ракетных ударов по Степанакерту и другим населённым пунктамАрцаха, в частности, вчера ночью оставил запись следующего содержания: "Режим прекращения огня, объявленный в совместном заявлении от 9 октября в Москве, должен соблюдаться и выполняться. Азербайджан продолжил атаковать Нагорный Карабах сегодня после 12 часов дня, нарушив свои обязательства. Степанакерт сейчас бомбят. Это отвратительная агрессия".