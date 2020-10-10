Суббота, 10 Октября 2020 21:59

АрмИнфо.Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов - РФ, Стефан Висконти - Франция и Эндрю Шофер - США) приветствуют совместное заявление министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России, Джейхуна Байрамова, Зограба Мнацаканяна и Сергея Лаврова о гуманитарном прекращении огня и призывают стороны выполнить взятые на себя обязательства в полном объеме.

Как сообщает ОБСЕ, сопредседатели и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик активно обсуждают с Международным комитетом Красного Креста условия и логистику скорейшего возвращения останков и задержанных.

«Мы призываем стороны в срочном порядке предоставить все необходимые гарантии безопасности и материально-техническое обеспечение (МТО).

Сопредседатели продолжают активно взаимодействовать со сторонами в целях содействия их усилиям по достижению согласия по конкретным параметрам прекращения огня и завершению интенсивных переговоров по существу для достижения урегулирования на основе согласованных принципов и формата», - говорится в заявлении минских посредников.

Отметим, что накануне, в Москве на 12-ый день военных действий в зоне нагорно- карабахского конфликта, состоялась встреча министров иностранных дел Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения. Встреча состоялась по инициативе президента РФ Владимира Путина и длилась более 10 часов, закончившись около 3 часов по мск.

По итогам встречи главы МИД Армении, Азербайджана при посредничестве России накануне достигло договоренности о прекращении огня, которое должно было вступить в силу в 12:00 10 октября.

Однако, минуты спустя, после вступления в силу перемирия, армянское оборонное ведомство сообщило, что игнорируя объявленное 10 октября с 12:00 гуманитарнoe прекращение огня, азербайджанские подразделения в 12:05 предприняли атаку на участок "Карахамбейли", а подразделения Армии обороны Арцаха предприняли соответствующие меры по пресечению атаки противника. Боевые действия продолжились и на других участках фронта.

Позже, Армия обороны сообщила, что на всех участках фронта, кроме Гадрута сравнительно спокойная ситуация. В Гадруте же третий час осуществляются действия по окружению и уничтожению диверсионной группы противника, которая проникла в это зону до вступления в силу режима прекращения огня.

МИД Арцаха обвинил Азербайджан в нападении и срыве договоренностей о прекращении огня.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в свою очередь подтвердил тот факт, что договоренности о гуманитарном перемирии до сих пор не вступили в силу.

Два часа назад, азербайджанская сторона сообщила, что режим прекращения огня вступил в силу.