Суббота, 10 Октября 2020 21:53

АрмИнфо. Армия обороны Арцаха после объявления перемирия на одном из участков фронта разрешила противнику забрать убитых на поле битвы, но затем эту практику пришлось приостановить, потому что неприятель, воспользовавшись нашей доброй волей, попытался пойти на провокацию. Поэтому мы официально заявляем, что отныне без присутствия сотрудников Международного Комитета Красного Креста такого не будет. Об этом заявил сегодня на вечернем прифинге для журналистов официальный представитель МО РА Арцрун Ованнисян.

По его словам, бои на линии соприкосновения в Карабахе велись всю прошлую ночь и и до тех пор, пока не было объявлено о прекращении огня. Особенно интенсивные бои были на южном направлении. В целом противник пытался осуществить те же действия для обеспечения своего продвижения, однако все попытки эти были нейтрализованы. В ходе боев, как рассказал Ованнисян, противник по состоянию на вчерашний день до полудня потерял около 200 человек, было сбито 3 БПЛА, ликвидированы 4 машины и другие малые средства.

Он также проинформировал, что перед объявлением прекращения огня небольшие группы разведывательно-диверсионных подразделений ВС Азербайджана пытались проникнуть в город Гадрут, но они были обезврежены. Шли мелкие бои. Армией обороны было четко заявлено, что провокация была осуществлена ​​до прекращения огня, с расчетом, что после объявления о прекращении огня это уже было бы зарегистрировано как факт. По его словам, на данный момент в Гадруте проводится операция по уничтожению остатков диверсионных групп, которая практически завершена.